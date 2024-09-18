شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: نستهدف دعم القطاع الخاص وزيادة دوره فى النشاط الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد كجوك ، وزير المالية، اليوم الأربعاء، إن الحكومة لديها مجموعة اقتصادية جديدة لديها رؤية مهمة ومتكاملة لدعم مؤشرات الاقتصاد، عبر تنسيق الجهود والتناغم بين مختلف الحقائب الوزارية، موضحاً أن الحكومة تستهدف تمكين القطاع الخاص وزيادة دوره فى النشاط الاقتصادى.

وأشار وزير المالية، خلال كلمته فى فعاليات بعثة طرق الأبواب التى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA ، فى العاصمة البريطانية لندن، إلى أهمية قيام السياسة المالية بدور أكبر خلال المرحلة المقبلة فى دعم مجتمع الأعمال وزيادة الثقة بين أطراف المنظومة الاقتصادية المصرية، مؤكداً على أن تهيئة مناخ الأعمال لجذب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال المرحلة المقبلة مع التنوع فى الفرص الاستثمارية التى تقدمها الدولة المصرية.

ويشارك أكبر وفد رسمى وتجارى واستثمارى مصرى فى فعاليات بعثة طرق الأبواب للمملكة المتحدة، بهدف عرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى الاقتصاد المصرى ومناقشة تطور مؤشرات الاقتصاد المصرى بعد إجراءات 6 مارس بالإضافة إلى دعم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتعقد البعثة التجارية المصرية عدة لقاءات فى العاصمة البريطانية لندن، فى إطار زيارة تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، بمشاركة حشد من الوزراء بينهم أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، ورؤساء الشركات والبنوك ورجال الأعمال، حيث تعقد لقاءات موسعة مع مسؤولين ورؤساء شركات بريطانية لدعم الاستثمار والتعاون الاقتصادى بين مصر والمملكة المتحدة.

ويشارك فى لقاءات البعثة المصرية السفير شريف كامل، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، وجاريث بايلى، السفير البريطانى بالقاهرة، ومحمد عبد الله، الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، وخالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA ، وأيمن عصام، رئيس قطاع الشؤون الخارجية والقانونية فى فودافون مصر وجمال صلاح، العضو المنتدب لشركة POD ونادية لملوم، الرئيس التنفيذى للجمعية المصرية البريطانية للأعمال، وحشد من رؤساء ومجالس إدارات شركات تعمل فى قطاعات اقتصادية عدة، ولفيف من كبار رجال الأعمال.