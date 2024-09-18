شكرا لقرائتكم خبر عن على خلاف التوقعات.. ارتفاع مبيعات التجزئة في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ارتفاعًا الشهر الماضي على خلاف التوقعات.
وذكرت وزارة التجارة الأمريكية يوم الثلاثاء، أن مبيعات التجزئة زادت خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر0% بعد ارتفاعها بنسبة 1ر1% خلال يوليو، وفقًا للبيانات المعدلة.
وفاجأ ارتفاع المبيعات المحللين الذين كانوا يتوقعون تراجعها بنسبة 2ر0% بعد ارتفاعها بنسبة 1% خلال يوليو وفقًا للبيانات الأولية.
وذكرت وزارة التجارة الأمريكية يوم الثلاثاء، أن مبيعات التجزئة زادت خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر0% بعد ارتفاعها بنسبة 1ر1% خلال يوليو، وفقًا للبيانات المعدلة.
وفاجأ ارتفاع المبيعات المحللين الذين كانوا يتوقعون تراجعها بنسبة 2ر0% بعد ارتفاعها بنسبة 1% خلال يوليو وفقًا للبيانات الأولية.