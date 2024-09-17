شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: موعد الافتتاح الرسمى للمتحف المصري الكبير "قرار رئاسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، إن الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير بالكامل هو قرار رئاسي، يحدده رئيس الجمهورية في الوقت المناسب ووفقا للعديد من المتغيرات.

وأشار وزير السياحة إلى أن ما يمكن الإعلان عنه قريبًا هو موعد افتتاح تجريبي للمتحف باستثناء قاعات الملك توت عنخ آمون.

جاء ذلك خلال لقائه الأول مع الصحفيين المعنيين بتغطية ملف السياحة والآثار والذي عقده بمقر المتحف القومي للحضارة المصرية وبحضور قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات المختلفة.

وقال إن الوزارة تعمل على الحفاظ على الآثار، والاكتشافات الأثرية، وعرض القطع الأثرية المختلفة سواء في المتاحف والمعارض، والمعارض الأثرية المصرية في الخارج والتي تحقق عوائد اقتصادية جيدة.

أضاف: نتعاون بشكل كبير مع القطاع الخاص وغرفة السياحة والاتحاد، وننظر له نظره مختلفة فالقطاع الخاص هو من يقود قطاع السياحة والدولة تقوم بدورها الرقابي ووضع الضوابط والقوانين والإجراءات المختلفة.