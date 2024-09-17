“ترشيد” تطلق أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني كلية ينبع الجامعية للبنين يوفر مستهدف يبلغ 16%

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلقت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد”، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، مشروع إعادة تأهيل مشروع كلية ينبع الجامعية فرع البنين؛ بهدف رفع كفاءة الطاقة في مباني ومرافق الكلية.

وتسعى “ترشيد” من خلال المشروع إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في كافة المباني والبالغ عددها 13 مبنى، وذلك وفق أفضل المعايير العالمية.

وأوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة وليد الغريري، أن الشركة قامت بإجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على المباني والمرافق الواقعة ضمن نطاق المشروع، وتبين لها أهمية العمل على رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها، كما تبيّن للشركة أهمية تطبيق 5 معايير رئيسية للرفع من كفاءة الطاقة؛ حيث تشمل أنظمة التحكم والتكييف والإضاءة، وتركيب نظام إدارة محطات التبريد ومستشعرات الحركة الذكية للتحكم بنظام الإنارة.

وستقوم “ترشيد” بإعادة تأهيل أنظمة الإضاءة عن طريق استبدال الإضاءة التقليدية الحالية بأنظمة (LED) الموفرة للطاقة وذات الأداء العالي في البيئة العملية.

يذكر أن إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي المستهدف في المشروع يبلغ نحو 15 مليون كيلو واط / ساعة سنويًا، ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل إلى نحو 12 مليون كيلو واط / ساعة سنويًا، أي بنسبة خفض تبلغ 16% تقريباً، إضافةً إلى الأداء الأفضل لأجهزة التكييف والإضاءة؛ فإن نسبة التوفير المستهدفة في المشروع تعادل استهلاك أكثر من 3.9 آلاف برميل نفط مكافئ، وتفادي نحو 1.4 ألف طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من 23 ألف شتلة سنوياً.

كما تسعى الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد” في رسالتها إلى خدمة هدف الاستدامة الإستراتيجي للمملكة المنبثقة من رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.

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