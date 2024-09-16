البنك التجاري الدولي.. هشام عز العرب رئيسا تنفيذيا ونيفين صبور رئيسا لمجلس الإدارة

الشارقة - اميمة ياسر -

أجرى البنك التجارى الدولى CIB بعض التغييرات الجذرية على تشكيل مجلس إدارته.

ووفقا لموقع "القاهرة 24"، فقد تم تعيين هشام عز العرب رئيسا تنفيذيا للبنك وعضوا بمجلس الإدارة بدلا من حسين أباظة، وتعيين نيفين صبور عضو مجلس الإدارة الحالي كأول سيدة في تاريخ البنك رئيسا غير تنفيذي للبنك.

وبحسب إفصاح مرسل للبورصة المصرية، فقد تم تعيين عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي الحالي، وإسلام ذكري الرئيس المالي للمجموعة والتخطيط الاستراتيجي الحالي وعضو مجلس إدارة البنك في كينيا، عضوين تنفيذيين بمجلس الإدارة.

كما تم تعين توني مستشارا تنفيذيا إنجليزيا لمجلس إدارة البنك لتنفيذ تحول رقمي قوي في جميع معاملات البنك على مدار 3 سنوات.

ووفقا لإفصاح البنك، فإن إجراء التغييرات جاء بهدف إنجاز عملية التحول الرقمي لنقل مستوى خدمة العملاء لمستوى أعلى ورفع إنتاجية البنك وتحول تعاملات الفروع لمستوى أعلى وإعداد القادة المستقبليين للبنك خلال 3 سنوات.

وتأتي هذه الترشيحات في إطار نتائج البحث والتقييم الشامل لاختيار الرئيس التنفيذي الجديد لقيادة البنك خلال المرحلة القادمة التي يهدف البنك خلالها إلى تنفيذ خطة التحول الرقمى لكافة أوجه نشاطات وأعمال البنك مع مواصلة خطة المجلس الإعداد ودعم عدداً من القادة المستقبليين.