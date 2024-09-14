شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الناتج الصناعي في الصين بنسبة 4.5 % في أغسطس الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، اليوم، ارتفاع الناتج الصناعي ذي القيمة المضافة بالبلاد, بنسبة 4.5 % على أساس سنوي في شهر أغسطس الماضي.

وذكرت الهيئة في بيان نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا), أن الناتج الصناعي يستخدم في قياس نشاط الشركات التي تصل إيرادات الأعمال الرئيسية لكل منها إلى 20 مليون يوان على الأقل (نحو 2.97 مليون دولار أمريكي).