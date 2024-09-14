شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو اليوم الجمعة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني تراجعًا مقابل الدولار الأمريكي، والعملة الأوروبية الموحَّدة "يورو".
وهبط الباوند مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.09% ليتداول عند 1.3119 دولار.
فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.08% إلى 1.1844 يورو.
وسجل المؤشر مكاسب تعادل 32.12 نقطة، ليصل إلى 8273.09 نقطة.
ويضم هذا المؤشر أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية.
وهبط الباوند مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.09% ليتداول عند 1.3119 دولار.
فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.08% إلى 1.1844 يورو.
بورصة لندنكان أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.39%.
وسجل المؤشر مكاسب تعادل 32.12 نقطة، ليصل إلى 8273.09 نقطة.
ويضم هذا المؤشر أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية.