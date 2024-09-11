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البنك العربي الوطني يعلن عن نتائج عملية شراءه لعدد من أسهمه

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الدمام - شريف احمد - أعلن البنك العربي الوطني عن اكتمال عملية شراءه لعدد من أسهمه بتاريخ 2024/09/11م، بهدف تخصيصها لموظفي البنك ضمن برنامج أسهم الموظفين، وذلك بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 1445/11/12هـ الموافق 2024/05/20 م

فترة الشراء: خلال فترة أقصاها إثني عشر شهراً (12) من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية

عدد الأسهم المشتراة: 5.000.000 سهم

قيمة الأسهم المشتراة: 98,329,458.60 ريال سعودي

متوسط سعر الشراء للسهم: 19.67 ريال سعودي

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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