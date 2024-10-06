شكرا لقرائتكم خبر عن شركات ألمانية تحذر من ارتفاع أسعار السيارات.. هذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت شركات صناعة السيارات الألمانية، من أن المستهلكين قد يواجهون أسعارًا أعلى بعد أن مهد الاتحاد الأوروبي الطريق لفرض رسوم عقابية على السيارات الكهربائية الصينية.

وقال توماس بيكرون رئيس الاتحاد ىالألمانى لصناعة السيارات، إن القرار قد يلحق ضررًا كبيرًا بصناعة السيارات في ألمانيا. أسعار السيارات في أوروبا وقد تدخل الرسوم الجمركية التي تصل إلى 35.3% على السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات القادمة من الصين حيز التنفيذ في أوائل نوفمبر، رغم أنها قد تلغى إذا توصلت بروكسل إلى حل مع بكين عبر طاولة المفاوضات.

وعارضت ألمانيا هذا الإجراء، إذ أشار بيكرون إلى أن ذلك قد يؤثر سلبًا على ثقة الأعمال.

وبين أنه بالنسبة لتجار السيارات الذين استثمروا في العلامات التجارية الصينية، فإن الرسوم ستشوه المنافسة. صادرات السيارات غير المنتجة في الصين وأبرز "بيكرون" أيضا الاحتمال الكبير لرد فعل صيني مضاد، مما قد يؤثر على جميع صادرات السيارات غير المنتجة في الصين ويضعف شركات صناعة السيارات والموردين في ألمانيا.

وأكد أن "الرسوم العقابية ليست حلا للتجارة العالمية العادلة".

وكانت شركات صناعة السيارات الألمانية، التي تشمل علامات تجارية مثل فولكسفاجن وبي إم دبليو ومرسيدس، تعارض عمومًا الرسوم إذ إنها استثمرت في السوق الصينية وتعتمد بشكل كبير على المبيعات هناك.