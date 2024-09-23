رسمياً.. جنرال موتورز مصر تعلن تجميع السيارة شيفروليه أوبترا الجديدة محلياً

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شركة جنرال موتورز مصر، اليوم رسمياً على هامش فعاليات احتفالها بإنتاج المركبة رقم مليون بمصنع الشركة في مصر، عن إنتاج السيارة شيفروليه أوبترا الجديدة محلياً.

إطلاق شيفروليه أوبترا الجديدة في 2025

وبحسب المعلن فإنه من المقرر أن يتم البدء في إنتاج السيارة شيفروليه أوبترا الجديدة رسمياً خلال 2025.

تعد السيارة شيفروليه أوبترا الجديدة كلياً واحدة من أهم السيارات المنتظر تقديمها قريباً في السوق المحلية بنسخة مجمعة محلياً.

وفقاً المعلن فإن السيارة شيفروليه أوبترا الجديدة أول طراز جديد يتم تسجيله في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، ومصمم خصيصاً بأعلى نسبة قيمة مضافة محلية.

جدير بالذكر أن الجيل السابق من شيفروليه أوبترا قد توقف إنتاجه رسمياً قبل عام، ويأتي إنتاج السيارة شيفروليه أوبترا الجديدة في إطار خطة الدولة المصرية لتوطين صناعة السيارات.

كانت شركة شيفروليه قد كشفت عن الجيل الثالث من شيفروليه أفيو في الصين مطلع عام 2023، وهي السيارة التي سيتم تجميعها محليًا في مصر تحت اسم مختلف وهو الجيل الجديد من شيفروليه أوبترا.

ويقدم هذا الطراز في الخارج بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي بتنفس طبيعي، يُنتج قدرة 98 حصانًا مع عزم دوران أقصى يبلغ 105 نيوتن.متر، ويتصل بناقل حركة CVT ونظام دفع أمامي للعجلات.

وتتوافر شيفروليه أوبترا الجديدة في الخارج بباقة متميزة من التجهيزات ووسائل الأمان المميزة، حيث تُقدم بجنوط 15 بوصة، وكشافات هالوجين أمامية مع إضاءة نهارية LED، وحساسات ركن خلفية مع كاميرا خلفية، ومثبت سرعة. كما تأتي بشاشة وسطية قياس 8 بوصة تدعم Apple CarPlay و Android Auto ونظام صوتي من 4 سماعات، كما تتوافر السيارة شيفروليه أوبترا الجديدة في الخارج كذلك بعدد 6 وسائد هوائية، بالإضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني، وأنظمة الفرامل الأساسية، ودعم ISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال، فضلًا عن نظام قياس ضغط الإطارات.