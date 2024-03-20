سيارات ستروين تنخفض 500 ألف جنيه بداية من اليوم "وكلمة السر "التعويم"

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الفترة الماضية حالة من عدم الاستقرار في سوق السيارات، قبل أن يعلن عدد من الوكلاء عن تخفيض أسعار العديد من العلامات التجارية خلال الأيام الأخيرة، وذلك عقب انهيار السوق السوداء للعملة الصعبة، في ظل القرارات الأخيرة للبنك المركزي الخاصة بتحرير سعر الصرف “التعويم”، فضلاً عن صفقة رأس الحكمة التي انعشت خزانة الدولة مليارات الدولارات.

وقبل ساعات فجر وكيل علامة ستروين في مصر مفاجأة من المنتظر أن يكون لها تبعات قوية في سوق السيارات المصري، حيث أخطرت الشركة المصرية الأوروبية للسيارات "القصراوي جروب"، وكيل علامة ستروين فى مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بأحدث قائمة لـ" أسعار سيارات ستروين موديل 2024 ".

وشهدت القائمة الجديدة الصادرة اليوم عن وكيل س.تروين تخفيضات على أسعار جميع سيارات ستروين في مصر بدايةً من اليوم.

وطالت التخفيضات الجديدة جميع طرازات العلامة الفرنسية، ووصل مقدار التراجع في أسعار سيارات ستروين إلى 500 ألف جنيه، وذلك وفقاً للقائمة الصادرة عن مجموعة القصراوي جروب والتي حصلت بوابة الخليج 365 الإلكترونية على نسخة منها.

وتنشر بوابة الخليج 365 الإلكترونية القائمة السعرية الجديدة لسيارات ستروين والتي يتم العمل بها من اليوم بعد التخفيضات الجديدة.

أسعار سيارات ستروين موديل 2024 بعد التخفيضات الجديدة

أسعار سيارات ستروين موديل 2024 بعد التخفيضات الجديدة

وتوضح بوابة الخليج 365 الإلكترونية لمتابعيها في القائمة التالية الأسعار القديمة لسيارات ستروين موديل 2024 قبل التخفيضات.

أسعار سيارات ستروين موديل 2024 قبل التخفيضات

أسعار سيارات ستروين موديل 2024 قبل التخفيضات

وتوضح بوابة الخليج 365 الإلكترونية لمتابعيها في الجدول التالي مقارنة بين الأسعار القديمة لسيارات ستروين، والأسعار الجديدة بعد التخفيضات.

مقارنة بين أسعار سيارات ستروين قبل وبعد التخفيض

مقارنة بين أسعار سيارات ستروين قبل وبعد التخفيض

جدير بالذكر أن الأسبوع الجاري قد شهد تخفيضات على الأسعار الرسمية لبعض الطرازات المتوافرة في السوق المصرية أبرزها ساوايست dx8 والسيارة سانج يونج توريس، وسانج يونج تيفولي، والسيارة فيكتوري الفان.

كما شهد الأسبوع الجاري انتهاء ظاهرة الأوفر برايس من سوق السيارات نهائياً، فضلاً عن اتجاه بعض التجار والموزعين للإعلان عن خصومات طفيفة على قوائم أسعار الوكلاء.