شكرا لقرائتكم خبر عن بعد لأول مرة وسيكو سيكو.. تارا عماد تنتظر عرض 4 أفلام جديدة فى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تعيش الفنانة تارا عماد حالة كبيرة من النشاط الفني وخاصة على المستوى السينمائى، حيث يعد 2025 العام الأكثر تواجدا سينمائيا بالنسبة للفنانة الشابة ويصل عدد الأفلام التى تشارك فى بطولتها إلى 6، حيث بدأته بفيلم "لأول مرة" الذى تقاسمت بطولته مع عمر الشناوى، وتم عرضه يوم 10 يناير الماضى، وسجلت به أول أعمالها هذا العام.

تارا عماد قدمت ثانى أعمالها السينمائية هذا العام، فيلم سيكو سيكو الذى انطلق فى دور العرض خلال موسم عيد الفطر السينمائى ويحقق إيرادات ضخمة تخطت 100 مليون جنيه، والفيلم عصام عمر، طه دسوقى، تارا عماد، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.



تارا عماد على بوستر فيلم سيكو سيكو

وخلال الفترة المقبلة تنتظر تارا عماد طرح 4 أفلام جديدة، أولها "الجواهرجى" المرشح للعرض فى موسم عيد الأضحى السينمائى بعد تأجيل 3 سنوات، والفيلم من بطولة محمد هنيدى ومنى زكي الذى يجتمعان بعد 28 عاماً من تقديمهما "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" ويشارك فى البطولة أيضاً لبلبة، أحمد السعدنى، أحمد حلاوة، باسم سمرة، عارفة عبد الرسول ومن من تأليف عمر طاهر، إخراج إسلام خيرى.

ثانى الأفلام المنتظرة للفنانة تارا عماد قريباً "درويش" المقرر طرحه فى دور العرض خلال شهر يوليو المقبل للمنافسة فى موسم صيف 2025، حيث تم الانتهاء من تصويره هذا الأسبوع، والفيلم من بطولة دينا الشربينى، مصطفى غريب، محمد شاهين، تارا عماد، وخالد كمال، إسلام حافظ من تأليف وسام صبرى وإخراج وليد الحلفاوى.

وانتهت تارا عماد مؤخراً من تصوير فيلم Seven Dogs مع النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز من قصة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية وفريق Big Time وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج المخرجين العالميين Adel وBelal اللذين كان آخر أعمالهما bad boys 3 ويجرى تحديد موعد طرحه في دور العرض خلال الفترة المقبلة.

"الملحد" فيلم آخر تنتظره تارا عماد خلال الفترة المقبلة، حيث يتوقف عرض الفيلم على قرار الرقابة على المنصفات الفنية خلال الفترة المقبلة، والفيلم بطولة أحمد حاتم ومحمود حميدة وصابرين وشيرين رضا، نجلاء بدر وعدد كبير من الفنانين، الفيلم تأليف إبراهيم عيسى موسيقى تصويرية راجح داوود وإخراج ماندو العدل.