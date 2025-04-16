فيديو وصور من صالة الجيم وغرفة نوم جينيفر أنيستون

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة الأميركية جينيفر أنيستون فيديو من صالة الجيم في داخل منزلها الفاخر الذي إشترته بـ 21 مليون دولار. وشوهد في الصالة حوالي 25 طابة للتمرين وهي أكثر مما تحتاجه. وشاركت المتابعين فرحتها بالوصول الى 44 مليون متابع على مواقع التواصل الإجتماعي.

أما غرفة نوم الممثلة الأميركية فهي تحمل توقيع المصمم المفضل في هوليوود ستيفن شادلي وهي تتميز بالفخامة وأناقة التفاصيل الصغيرة. وأبرز ما فيها السرير فهو موجود داخل قاعدة من خشب الجوز ومرفوع فوق الأرض على منصة مغطاة بالسجاد ويحيط بالسرير مصابيح كبيرة من تصميم جيمس مونت.

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