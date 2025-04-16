حنان ترك تتأثر برسالة حب من ابنتها

ميرنا وليد - بيروت - وجهت مريم، إبنة الممثلة المصرية المعتزلة حنان ترك، رسالة لوالدتها، عبرت فيها عن حبها وامتنانها العميق لها.



وشاركت حنان متابعيها عبر حسابها الرسمي، صورة لإبنتها وهي تحمل الرسالة، التي أثارت تفاعلا كبيرا بين المتابعين.

وجاء في رسالة مريم: "أمي العزيزة، أحبك كثيرًا. أنتِ أفضل أم يمكن أن أطلبها على الإطلاق، ولستِ فقط والدتي، بل أيضًا أفضل صديقة لي".

وأضافت: "تعتقدين أنني لا أرى العمل الذي تقومين به من أجلنا. أراكِ تنظفين وتغسلين الأطباق وتطبخين أفضل طعام تذوقته في حياتي. ونعم، أرى كم أنتِ صديقة في نهاية اليوم. بالإضافة إلى أن لا أحد يساعدكِ".

وتابعت: "أحب كيف تأملين في الأفضل لي وتضعين آمالًا كبيرة عليّ، فهذا يساعدني على العمل بجد أكبر. أمي، أحبكِ إلى القمر والعودة".

وعلقت حنان على رسالة إبنتها قائلة: "مريم ابنتي الجميلة، كلماتك لمست قلبي أكثر مما تتخيلين".

وأضافت حنان: "أنتِ وإخوتك نبضات قلبي، يا أعظم نعم الله. بارك الله في طريقكم وحفظ أرواحكم الجميلة، ورزقكم سعادة وتوفيقًا ونورًا لا ينتهي".

واختتمت رسالتها قائلة: "أحبك أكثر من النجوم والعودة، دائمًا وإلى الأبد. ربِّ اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي".