آسر ياسين يتحدث عن تجربته في مسلسل "قلبي ومفتاحه"

ميرنا وليد - بيروت - عبّر الممثل المصري آسر ياسين عن سعادته الكبيرة بنجاح مسلسله الرمضاني الأخير "قلبي ومفتاحه"، والذي جمعه بالممثلة مي عز الدين، مؤكدًا أن التجربة كانت ملهمة ومختلفة على المستوى الشخصي والفني، وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"مع منى عبد الغني وهبة الأباصيري عبر شاشة CBC، أشار آسر ياسين إلى أن تعاونه مع المخرج تامر محسن شكّل محطة استثنائية في مشواره، خاصة أنه أول تعاون بينهما، مضيفًا: "ماكنتش ناوي أشارك في موسم رمضان، لكن لما كلمني تامر محسن، حسيت إنها فرصة مش لازم تضيع"وأوضح أن شخصية "الشاب المصري الشهم" التي جسدها في المسلسل كانت جديدة عليه تمامًا، وهو ما جعله يتحمس لها، مشيرًا إلى أن العمل حمل أبعادًا إنسانية وقيمًا قريبة من قلبه.

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