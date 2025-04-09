ريم أرحمة تطمئن جمهورها على حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية

ريم أرحمة: حالتي الصحية أصبحت جيدة

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تواجد درامي مميز في رمضان 2025

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مشاركة لافتة بمسلسل "البث: خاطف من نوع آخر"

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 أبريل 2025 07:24 مساءً - حرصت الفنانة، على طمأنة محبيها وجمهورها على حالتها الصحية، وذلك عقب إجرائها عملية جراحية مفاجئة دون الكشف عن السبب الرئيسي الذي جعلها تقوم بإجرائها.جاء ذلك عبر مقطع فيديو قصير بثه حساب "et بالعربي" على "إنستغرام"، ظهرت من خلاله "ريم" بروح معنوية مرتفعة وهي توجه رسالة شكر لكل محبيها، وتؤكد لهم أن أمورها الصحية أصبحت على ما يرام، ثم كتبت على الفيديو تعليقاً جاء كالتالي: "أبشركم طلعت من العملية، صورت قبل وخليته، قلت أطلع أبشركم، الحمد لله بفضل رب العالمين طلعت بالسلامة، والله والله لا يوريكم مكروهاً".وكان للفنانة ريم أرحمة مشاركة مميزة في موسم دراما رمضان 2025 بعملين دراميين، الأول بعنوان "" مع النجمة الكبيرة حياة الفهد، وتدور أحداثه حول سيدة قوية تدعى "شاهة" وهي امرأة قوية ومتحكمة تفرض دائماً أفكارها وقراراتها على أفراد عائلتها.أما العمل الثاني فهو مسلسل "للمعاريس فقط"، والذي سلط الضوء على جوانب الحياة الزوجية والعلاقات بين الأزواج حديثي الزواج والمشاكل التي تحدث بينهم بصورة يومية.يمكنكم قراءة.. بالصور ريم أرحمة تستعرض زيارتها إلى العلا وهذا ما قالتهوتجدر الإشارة، إلى أن الفنانةشاركت قبل بدء موسم دراما رمضان الماضي في مسلسل "البث: خاطف من نوع آخر"، والذي حقق نسب مشاهدات مرتفعة، بعد أن نالت قصته إعجاب شريحة عريضة من جمهور الدراما؛ إذ تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث يتم اختطاف مجموعة من المشاهير على يد شخص مجهول، وتتصاعد وتيرة الأحداث، ويشارك في بطولة المسلسل كوكبة من مشاهير الخليج، وهم ريم أرحمة، مهند الحمدي، عبد المحسن القفاص، بيبي عبد المحسن، يوسف البلوشي، آسيا الشمري وآخرون.

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