جاهز يا أحمد: هكذا ظهر أحمد السقا وأحمد فهمي على بوستر أحمد وأحمد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 أبريل 2025 11:55 صباحاً - شارك كلٌ من النجمي أحمد السقا وأحمد فهمي بوستر فيلمهما الجديد "أحمد وأحمد"، المقرر عرضه خلال موسم أفلام عيد الأضحى المبارك 2025، وذلك من خلال حسابهما على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

بوستر فيلم "أحمد وأحمد"

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نشر كلٌ من الفنانين أحمد السقا ومن خلال حسابهما على موقع "إنستغرام"؛ بوستر فيلمهما الجديد ""؛ وحرص كلٌ منهما على كتابة نفس التعليق على البوستر قائلين "جاهز يا أحمد!؟".

وقد ظهرا الثنائي على البوستر في لقطة كوميدية على النافذة الأمامية لسيارة؛ وإنهالت عليهما التعليقات من قبل زملائهما والجمهور المتحمسين لمشاهدة الفيلم.

ويُعد فيلم "أحمد وأحمد" أولى الأفلام التي يلتقي من خلالها أحمد السقا وأحمد فهمى لأول مرة وجهًا لوجه في السينما، حيث تعاون الثنائى في أكثر من عمل كضيوف شرف، حيث كان أحمد السقا ضيف شرف فيلم "سمير وشهير وبهير" لأحمد فهمي، كما كان أحمد فهمى ضيف شرف مسلسل "جولة أخيرة" للنجم أحمد السقا الذى عُرض على إحدى المنصات الرقمية، كما شارك أحمد السقا في فيلم "عصابة الماكس" كضيف شرف.

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"أحمد وأحمد" يجمع أحمد السقا وأحمد فهمي

" من الأفلام التي تأكد طرحها في عيد الأضحى 2025، والفيلم من بطولة، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، غادة عبد الرازق، محمد لطفي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين والفيلم فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبدالله، وإخراج أحمد نادر جلال.

وتدور أحداث فيلم "أحمد وأحمد" في إطار لايت لا يخلو من التشويق، إذ يجسد أحمد فهمي دور مهندس ديكور بينما يجسد أحمد السقا دور خاله الذي يشبهه كثيراً، وتنضم لهما جيهان الشماشرجي التي تلعب دور حبيبة أحمد فهمي، وفجأة يقع الثلاثي في ورطة ويصبحون مطاردين من عصابة، وخلال رحلتهم في الهروب من هذه العصابة يتعرضون للعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

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