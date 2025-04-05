رد فعل مفاجئة لأولاد كارن وازن عند رؤية صور طفولتهم

ميرنا وليد - بيروت - نشرت مدونة الموضة اللبنانية كارن وازن، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، صورة إلتقطتها لزوجها الياس بخعازي وأولادهما، ظهروا فيها من داخل السيارة، أثاء تواجدهم في مدينة لندن.



وبدا زوجها وهو يري أولادهما صوراً لهم، عندما كانوا أطفالاً صغاراً، وكانت ردة فعلهم مميزة، إذ ظهرت على وجوههم علامات المفاجأة والفرح.

وكانت نشرت كارن وازن، مجموعة صور ظهرت فيها برفقة زوجها الياس بخعازي، وبدت كارن وهي تستمتع بأوقات رومانسية مع زوجها في العاصمة الفرنسية باريس، أثناء حضورهما أحد العروض هناك.



