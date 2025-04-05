- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - نشرت مدونة الموضة اللبنانية كارن وازن، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، صورة إلتقطتها لزوجها الياس بخعازي وأولادهما، ظهروا فيها من داخل السيارة، أثاء تواجدهم في مدينة لندن.
وبدا زوجها وهو يري أولادهما صوراً لهم، عندما كانوا أطفالاً صغاراً، وكانت ردة فعلهم مميزة، إذ ظهرت على وجوههم علامات المفاجأة والفرح.
وكانت نشرت كارن وازن، مجموعة صور ظهرت فيها برفقة زوجها الياس بخعازي، وبدت كارن وهي تستمتع بأوقات رومانسية مع زوجها في العاصمة الفرنسية باريس، أثناء حضورهما أحد العروض هناك.
كانت هذه تفاصيل خبر رد فعل مفاجئة لأولاد كارن وازن عند رؤية صور طفولتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.