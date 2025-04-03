وفاة زوجة الفنان نضال الشافعي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أبريل 2025 10:23 مساءً - رحلت عن عالمنا الفنانةزوجة الفنان، وتواصلتمع الدكتورنقيب المهن التمثيلية المصرية والذي أكد النبأ وذكرت العديد من المصادر بأن جنازة الراحلة ستُشيع غدًا عقب صلاة الجمعة من مدينة السادس من أكتوبر.

وحتى هذه اللحظة، لم يكتب نضال شافعي أية منشورات تتعلق بوفاة زوجته نظرا للصدمة التي تعرض لها، ولكن استقبلت حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي العشرات من رسائل العزاء والمساندة.

نضال الشافعي يقول بأن زوجته تركت الفن من أجل أسرتها

من هى هند محمد علي؟

وكانت الراحلة قد أعلنت منذ فترة وفاة والدتها، ومن خلال تصريحات سابقة كان قد قال الفنان نضال الشافعي بأن زوجته الفنانة هند محمد علي قد تركت العمل بالمجال الفني من أجل اسرتها ودعمه في مشواره الفني، مؤكدًا بأن قد شاركت بعدد من الاعمال الفنية ومن أبرزها مسلسلات "لحظات حرجة، شطرنج، تامر وشوقية".هند محمد علي سبق أن شاركت زوجها نضال الشافعي في بطولة مسلسل "شطرنج"،، كما أنها درست معه في المعهد العالي للفنون المسرحية، وتطورت علاقتهما أثناء الدراسة، لتكلل بالزواج بعد ذلك، ومن أبرز أعمالها مسلسل لحظات حرجة عام 2007، وشاركت في عدة أعمال فنية أخرى.

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