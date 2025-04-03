“تصدّرنا بدون إسفاف”.. ياسمين عبد العزيز تحتفل بنجاح “وتقابل حبيب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل النجمة ياسمين عبد العزيز توجيه الرسائل لبعض الفنانين الذين يحاولون الترويج لتصدر مسلسلاتهم في منافسات رمضان الماضي، حيث حرصت عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” على نشر نتائج كثيرة تؤكد تصدر مسلسلها الرمضاني “وتقابل حبيب”، كل المنصات العربية والعالمية، مؤكدة سعادتها الكبيرة بنجاح المسلسل وتحقيقه متابعة جماهيرية واسعة في الموسم المنقضي.

ونشرت ياسمين على حسابها الرسمي بـ”فيسبوك” مقطع فيديو لواحد من جمهورها وهو يشيد بالمسلسل وأنه يحمل قيماً راقية، وعلقت على الفيديو قائلة: “سعيدة جداً بالنجاح الجماهيري الكبير لمسلسلنا، والحمد لله إن ده جه من خلال محتوى بعيد عن الإسفاف والبلطجة وكل ما يجرح العين والأذن”.

وأكدت أن هذا النجاح يعد دليلًا على أن الجمهور قادر على تمييز الأعمال الهادفة التي لا تقتصر على تقديم مشاهد عنف أو ابتذال.

أضافت: “إحنا كفنانين دورنا نرتقي بذوق الناس، مش نشارك في انحداره”، مشيرة الى أهمية تقديم محتوى فني راقٍ يحترم الذوق العام ويرتقي بذائقة المشاهدين”.

وأكدت أن هناك جمهورًا واعيًا يدرك الفرق بين الفن الراقي والفن الذي يسعى فقط للإثارة والابتذال، وأن هذا الجمهور هو من يساند الأعمال التي تحترم قيم المجتمع وتعزز فنه الراقي.

تدور أحداث مسلسل “وتقابل حبيب” حول امرأة ثرية تكتشف خيانة زوجها لها بزواجه عليها، مما يدفعها الى اتخاذ قرار الانفصال عنه، ومع تطور الأحداث، تدخل في علاقة عاطفية مع رجل آخر، لكن سرعان ما تجد نفسها في صراعات أخرى مع كشف العديد من الأسرار عن عائلة طليقها، مما يضعها في مواجهة مع تحديات حياتية صعبة.

المسلسل يشارك في بطولته مجموعة من النجوم البارزين، بينهم نيكول سابا، كريم فهمي، خالد سليم، أنوشكا، بسنت أبوالباشا، رشوان توفيق، وصلاح عبدالله، الى جانب محمود ياسين جونيور ومنة عرفة، إخراج محمد الخبيري وتأليف عمرو محمود ياسين.