شكرا لقرائتكم خبر عن 5 استعراضات لـ دنيا سمير غانم خطفت الأنظار فى مسلسل عايشة الدور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت النجمة دنيا سمير غانم الأنظار بعد تقديمها أوبريت به 5 استعراضات فى الحلقة الأخيرة من مسلسل عايشة الدور الذى شاركت به فى موسم دراما رمضان 2025، وأبدى الجمهور إعجابه الشديد بالاستعراضات وبدنيا سمير غانم وغنائها وأدائها الأكثر من رائعة وتمثيلها الصادق وتعبيراتها وطريقتها على المسرح، كما تمنى الجمهور تقديم دنيا الفوازير لأنها فنانة شاملة ومتمكنة من موهبتها ومهارتها.

قصة مسلسل عايشة الدور

تناقش النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، و أحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.



دنيا فى أول استعراض دنيا فى أول استعراض



فى ثانى استعراض فى ثانى استعراض



ثالث استعراض ثالث استعراض



رابع استعراض رابع استعراض