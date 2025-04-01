بتصويت الجمهور.. ياسمين عبد العزيز أفضل ممثلة في رمضان 2025

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّرت النجمة ياسمين عبد العزيز قائمة أفضل ممثلة في تصويت الجمهور لجوائز نقاد الدراما العربية عن موسم رمضان 2025، وذلك عن دورها في مسلسل “وتقابل حبيب”، الذي مثّل عودتها القوية إلى الدراما الرومانسية الاجتماعية بعد غياب طويل.

وأعلنت لجنة تحكيم المسابقة أن نتائج التصويت جاءت لصالح ياسمين عبد العزيز، التي تفوقت على عدد كبير من نجمات الدراما، منهن أمينة خليل عن مسلسل “لام شمسية”، ياسمين صبري عن “الأميرة ضل الحيطة”، ريهام عبد الغفور عن “ظلم المصطبة”، نيللي كريم، روبي، جيهان الشماشرجي، وكندة علوش عن مسلسل “إخواتي”، ومي عز الدين عن “قلبي ومفتاحه”.

ويُعد “وتقابل حبيب” من أبرز المسلسلات التي حظيت بمتابعة واسعة خلال الموسم الرمضاني، وهو من بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، وعدد كبير من النجوم، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.

وتدور أحداث العمل حول “ليل الحسيني”، وهي امرأة تعيش حياة زوجية مستقرة مع رجل الأعمال “يوسف”، قبل أن تكتشف فجأة أنه متزوج سراً من امرأة أخرى تدعى “رقية العسكري”، لتجد نفسها في مواجهة صدمة كبرى وخيانة قاسية، وسط علم العائلة كلها بالأمر دون علمها. تتخذ “ليل” قراراً بالانفصال وتبدأ رحلة بحث عن ذاتها من جديد، ما يدخلها في سلسلة من الصراعات والتقلبات العاطفية التي تغيّر مجرى حياتها.

وقد لاقت شخصية “ليل” تفاعلاً واسعاً من الجمهور، نظراً لقوة الأداء الذي قدمته ياسمين عبد العزيز، وقدرتها على تجسيد الصراع الداخلي والألم النفسي والتمرد بعفوية وصدق، مما جعلها تستحق بجدارة لقب أفضل ممثلة لهذا الموسم.