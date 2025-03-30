شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة الأخيرة.. ليل تكتشف تورط إجلال فى إجهاضها ورد فعل فارس والان مع تفاصيل الخبر

اكتشفت ليل (ياسمين عبد العزيز) أن إجلال (أنوشكا) هى التي تسببت في إجهاضها عمدا، وذلك خلال أحداث الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل وتقابل حبيب، وذلك بعدما جاءت لها الممرضة التي كانت في عيادة الطبيب الذي استعانت به إجلال للمتابعة معه أثناء حمل ليل من يوسف (خالد سليم).

وكشفت الممرضة أن حماتها إجلال هى التي حرضت الطبيب على إعطائها حقنة للإجهاض، وأنها جاءت إليها والاعتراف بذلك بسبب تأنيب الضمير، لتذهب ليل إلى الفيلا وتنفعل على إجلال ويوسف في وجود فارس الذي اندهش وبعدما تأكد أن ذلك حدث بالفعل أكد لعائلته أنه قرر اختار ليل على حساب العائلة.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة الأخيرة

شهدت الحلقة الـ30 والأخيرة من مسلسل وتقابل حبيب، صدام كبير بين فارس أبو العزم (كريم فهمي) وعائلته بعد تراجعه عن مسؤولية صفقة حديد شرق آسيا، حيث أخبر العائلة أنه لن يعمل فى وجود شركة مشبوهة تعمل في الأعمال غير المشروعة، لتنفعل رقية وتؤكد أن الصفقة ستتم في وجود هذه الشركة.

ويواجه يوسف، فارس أمام الجميع بعلاقته مع طليقته ليل (ياسمين عبد العزيز) ويؤكد فارس أنه بالفعل يحب ليل وسيتزوج منها، لينفعل عليه أخيه يوسف ويصفعه على وجهه، ليرد عليه فارس ويدفعة ويضربه هو الآخر، حتى تمت تهدئة الأمور المشتعلة بين فارس ويوسف وباقي عائلة أبو العزم، في حيث يأخذ حازم (محمود ياسين جونيور) صف أخيه فارس.