مريم نعوم تكشف سبب اختيار اسم مسلسل لام شمسية والقضية التي ناقشها

مريم نعوم: مسلسل "لام شمسية" كان فكرة منذ 2019

مريم نعوم توضح أن هدف المسلسل أن يستمع الناس لأبنائهم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 مارس 2025 11:57 مساءً - تحدثت السيناريست والمؤلفةعن مسلسلوالذي كان قد حقق نجاحاً وصدى كبيراً لدى الجمهور منذ عرض أولى حلقاته، لما تضمنه المسلسل من عرض عدد من القضايا الاجتماعية.وأكدت مريم نعوم أن مشروع مسلسل "لام شمسية" بدأ منذ عام 2019 من خلال فكرة نتجت عن الحديث عن تلك القضايا في المجتمع، موضحة أن عدداً كبيراً قد تعرض للتحرش سواء اللفظي أو الفعلي، وهُناك البعض ممن قد نسوا تلك الحوادث، وأن الأرقام مفزعة عن الناس الذين تعرضوا لهذا الأمر، خلال لقائها في بودكاست "Behind The Sheen".وعن تناول مسلسل "لام شمسية" لقضية التحرش بالأطفال الذكور قالت المؤلفة مريم نعوم إنها تشعر أن الرجال يوجد لديهم ضغط كبير؛ حيث إنه تربى على عدم التعبير عن مشاعره؛ لأنه رجل ولا يصح أن يقول تعرض لمثل هذا الأمر، بعكس المرأة التي يتم التعامل معها على أنها ضحية.وأكدت أن هدف مسلسل "لام شمسية" أن الناس يستمعون لأبنائهم وذلك هدف مهم، وأن على المجتمع أن يعطيهم الشعور بالأمان؛ ليتحدثوا دون خوف أو عقاب، موضحة أن الأجيال السابقة تمت تربيتها على عكس ذلك، وأن كل شيء عيب وحرام ولا يصح الحديث، وبذلك كيف نستطيع أن نقدم لهم الوعي.وعن اختيار اسم مسلسل "لام شمسية" قالتإن اختيار الاسم يعود إلى أن اللام الشمسية تُعبر عن غير المنطوق، مما يؤكد أن تلك المشكلة موجودة بالفعل، لكن لا أحد يتحدث عنها.

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تفاصيل مسلسل "لام شمسية"

يُذكر أن مسلسل "لام شمسية" يتناول أنواع الأذى الذي قد يتعرض له الأبناء، ويتعين على الآباء القيام بالدور الأول لمساعدتهم في تجاوز هذا الأذى حتى لا تلازمهم تأثيراته طوال حياتهم، كما يسلط الضوء على أن الوالدين لابد أن يكونا الملجأ الأول للأطفال بعد تعرضهم للأذى، بدلاً من البحث عن حلول خارجية قد تكون خطيرة.ويُشارك ببطولة المسلسل أمينة خليل، محمد شاهين، أحمد السعدني، وعدد كبير من الفنانين ويأتي من إخراج كريم الشناوي، والمسلسل من تأليف مريم نعوم وورشة "سرد".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».