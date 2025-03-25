سعاد علي تتحدث عن سر نجاح "وديمة وحليمة" بجميع مواسمه

ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة البحرينية سعاد علي أن سر استمرار نجاح مسلسل "وديمة وحليمة" يكمن في ثقة الجمهور، مشيرة إلى أن العمل رافق المشاهدين منذ 2013، وعاد بعد انقطاع 12 عاماً ليحافظ على شعبيته، وقالت في لقاء مع "تلفزيون دبي" إن المسلسل تطوّر على مدار مواسمه، وتغيّرت ملامح أبطاله، لكن الجمهور ظل وفيًّا له، مؤكدة: *"الصغار كبروا مع المسلسل وظلوا يتابعونه، والناس تثق فيه لدرجة يخلّوا الريموت بيد أولادهم لما يعرض.

"، ويُعرض حاليًا الموسم الرابع من العمل الكوميدي ضمن دراما رمضان 2025، ويستمر في عرض المقالب الطريفة بين الجارتين "وديمة" و"حليمة"، بمشاركة سعاد علي، ملاك الخالدي، مرعي الحليان، أمل محمد، أحمد عبد الرزاق، وعائشة عبد الرحمن.