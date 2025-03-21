باسم مغنية لـ الخليج 365: جذبتني تناقضات شخصية وليد في بالدم وأحب العفوية في التمثيل

قصص مهمة

مشاعر متناقضة

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خط درامي مميز

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عفويةالتمثيل

تعليقات ايجابية

سحر المكان

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رسالة خاصة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 مارس 2025 11:55 مساءً - منذ الوهلة الأولى لظهور النجمبشخصية "" خلال أحداث مسلسل ""، حظي بانتباه المشاهدين لخفة ظله وتمثيله المرن الذي دخل للقلب سريعاً. وعن نجاح الدور الذي لعبه والعمل، كان لـ "الخليج 365" مقابلة معه، نتعرف على تفاصيلها من خلال السطور التالية.في بداية الأمر عبّر النجم باسم مغنية عن سعادته الكبيرة بالتواجد والمشاركة في مسلسل ""، وذلك لأكثر من سبب، منها كونه عملاً درامياً لبنانياً مائة في المائة، هذا إلى جانب إعجابه الشديد بقصته والتي تحكي عن أزمات تصير في الوطن العربي إلى جانب تطرق القصة إلى قضايا أخرى مهمة للغاية يجب أن يتم معالجتها بالدراما، مكملاً " كنت "فرحان" وسعيداً لأني كنت جزءًا من هذه القصة الحلوة، وجزء "كتير" مهم وكبير".أما عن شخصية "وليد" التي قدمها الفنان باسم مغنية خلال أحداث مسلسل "بالدم"، والتي نالت على اهتمام كبير وواسع من قبل متابعي العمل، خاصة وأنها أدخلتهم في حالة من الحيرة الشديدة، وعن هذا الأمر أوضح الفنان باسم مغنية قائلاً ، بأن شخصية "وليد" من الشخصيات المتناقضة، وهو يفضل تقمص وتقديم مثل هذا النوع من الشخصيات، مكملاً.. " أنا بحب ألعب هذا النوع من الشخصيات اللي بيكون فيها قلبي بالشخصية".وأضاف بأن "وليد" في الحقيقة شخص مرح للغاية، ويعطي لنفسه الحق أو بالأحرى يبيح لنفسه ارتكاب مخالفات مثل السرقة لاعتقاده بأن الدولة لا تعطيه حقوقه، ولكن في نفس الوقت هو إنسان يعاني بشدة في حياته، ودلل على ذلك بحديثه مع شقيقه عن المشاكل والظروف الصعبة التي يواجهها وفي حال تواجده في بلد آخر لوجد العديد من الحلول التي تخرجه من أزماته".واستطرد قائلاً "عنده قصص في حياته جارحته وأذته وعنده انتفاضة على الواقع اللي بيصير".وحظيت ثنائية " وليد" و "ليان"، أنظار جمهور مسلسل " بالدم" نحوهما بسبب حلم الإنجاب الذي ظل يراودهما كما يراود الكثير من السيدات على أرض الوقع ، وهنا أبدى باسم مغنية سعادته بالخط الدرامي الذي جمعه بـ "رولا"، لوجود كيمياء كبيرة بينهما، لذلك حرصا على أن يكونا قريبين من بعضهما البعض "على قلب واحد" حتى يجعلا المشاهدين يشعرون بأنهما متزوجان بصورة حقيقية ولديهما نفس ما يعاني البعض منه وهو حلم الإنجاب، منوهاً على أن مشكلة أو فكرة عدم إنجاب أطفال أصبحت قضية موجودة في الكثير من بلدان العالم ولاسيما في آخر 20 عاماً، لذلك تعاون هو ورولا سوياً في الكواليس من خلال قراءتهما للورق مع بعضهما البعض حتى يستطيعا في النهاية إيصال إحساس وشعور حقيقي لدى الناس بأنهم يرون زوجاً وزوجة بحاجة إلى إنجاب طفل.وبسؤاله حول ما إذا كان قد واجه صعوبة في تمثيل بعض من مشاهد المسلسل، قال "أنا اجمالاً ما بشعر في صعوبة بشيء بعمله لأن أنا بشتغل بعفوية، وبستحضر كل شيء موجود بداخلي وبطلعه بلحظتها".وأشار "مغنية" في حديثه مع "الخليج 365" إلى أنه يدرس الأمور بعناية ثم يعمل بعفوية وفي نفس الوقت يضيف للشخصية التي يلعبها بعضاً من التفاصيل حتى لا تشبهه أو تشبه الشخصيات التي قدمها قبل ذلك مضيفاً " شوية بهارات. كيف بيمشي كيف بيحكي كيف بيتضحك. ليكون ما بشبهني او ما بشبه الشخصيات إللي لعبتها قبل".ونال الفنان باسم مغنية استحسان الكثير من متابعي مسلسل " بالدم" لإتقانه الجيد والرائع لشخصية "وليد" ، وعلق "مغنية" على ذلك الأمر بأنه دائماً لديه حرص شديد على اختيار أدوار غير مستهلكة على الشاشات، لذلك ينتظر كثيراً أعمالاً يظهر من خلالها للناس ولنفسه أيضاً قدرته على تقديم قصص مختلفة عن تلك التي قدمها من قبل، منوهاً على أن هذا الأمر موجود في شخصيته منذ سنوات ولا سيما من وقت دخوله عالم الفن والتمثيل.وفي ما يتعلق بالإشادات الواسعة التي حظي بها عن أدائه، أكد على أنها تدخله في حالة من السعادة والفرحة سواء كانت من نقاد أو من قبل محبيه وجمهوره، مضيفاً "وأنا بمثل لا أفكر في نجاح العمل أم لا ، أنا بحاول اشتغل بصدق بلحظتها ما بفكر شو بده يصير معي بعدين".ومن بين الأشياء التي أبدى جمهور المسلسل إعجابه الشديد بها هي أماكن تصوير العمل التي طغى عليها الجانب الجمالي الشديد. وهنا بدأوا يتساءلون حول هذه الأماكن هل هي حقيقية ومتواجدة بالفعل في لبنان أم أنها ديكور خاص أعد خصيصاً لتصوير مشاهد المسلسل، ليقرر النجم باسم مغنية الفصل في هذا الأمر، مؤكداً بأن تصوير مشاهد المسلسل كان بداخل لبنان، قائلاً وشعور السعادة بداخله "لبنان طول عمره بلد حلو وهو من أجمل بلدان العالم" .وتابع" هيدا حي أو حارة من وطن يعني في كتير حارات حلوة بعد، وهيدا هو لبنان".يمكنكم قراءة... أجواء مبهجة: أبطال وصناع مسلسل بالدم يحتفلون بإنتهاء تصويرهوحرص الفنان باسم مغنية في حديثه مع "الخليج 365" على توجيه رسالة شكر لكل نجوم، وأخرى خاصة لنجوم مسلسل "بالدم"، نظراً لما بذله من جهد الكبير لإنجاح العمل "يعطيكم ألف عافية وشكراً"، مشيراً إلى أن نجاح مسلسل " بالدم" لا يمكن اختزاله في نجم واحد لأن الجميع كان يعمل من القلب.واختتم حديثه قائلاً " أوجه التحية لهم جميعاً كل واحد كان جزءًا من نجاح هذا العمل".

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