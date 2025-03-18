الكونسرفتوار يفتتح موسمه الموسيقي بأمسية "أصداء الشرق"

ميرنا وليد - بيروت - افتتح المعهد الوطني العالي للموسيقى موسمه الجديد بحفل موسيقي حمل عنوان "أصداء الشرق"، والذي أحيته الأوركسترا الوطنية للموسيقى الشرق-عربية بقيادة أندريه الحاج، في الكنيسة الأرمنية الإنجيلية الأولى في بيروت، بدعوة من رئيسة الكونسرفتوار هبة القواس.

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وشارك في الأمسية شخصيات بارزة إضافةً إلى جمهور من عشّاق الموسيقى، الذي يواظب على حضور الحفلات الدورية التي يحييها المعهد.

وخلال الأمسية، ألقت رئيسة الكونسرفتوار د. هبة القواس كلمة، أعلنتفيها عن ابتكار جديد للكتابة الموسيقية العربية، وقالت: "وفي هذه المناسبة، نعلن عن البدء بابتكار تقليد جديد للكتابة الموسيقية العربية، إلى جانب عزف الأوركسترا من التراث الموسيقي، ولكن في الوقت نفسه ما نتمناه على المؤلفين الموسيقيين اللبنانيين والعرب الذين يكتبون للأوركسترات السمفونية وللأعمال العظيمة، أن يعتنوا بآلاتهم التقليدية، ونتوجه لهم أن يكتبوا تأليفًا عربيًا حديثًا جداً للأوركسترا التي بإمكانها أن تنفّذ هذه الأعمال. فبالإضافة إلى إعادة إحياء القديم، نطمح أن تكون الأعمال ذا بعد تأليفي يغني الريبيرتوار الشرق -عربي بمعناه العميق."

تضمّن البرنامج بعض المؤلفات التي تحمل نفسًا غربيًا، ومقطوعات لبنانية بارزة، منها "ملامح" لأندريه الحاج، "شذا" لجيلبير يمين، "بوليرو" لوليد غلمية، "ذكرى" لإياد كنعان، إضافةً إلى عزف منفرد مميز لعازف الفلوت نبيل مروة في "بين اللا والدو" و"لونغ شهناز".

وشهدت الأمسية في ختامها لحظات مميزة مع "لونغا نهوند" لمارسيل خليفة، "سلطانة" لعلي الخطيب، و"طريق النحل" للأخوين رحباني، حيث تفاعل الجمهور بغنائها مع الأوركسترا.