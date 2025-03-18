مسلسل سيد الناس الحلقة 18.. صدمة وحزن بعد مقتل ابن عمرو سعد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 مارس 2025 04:23 مساءً - تطورت أحداث مسلسل "سيد الناس" وذلك خلال الحلقة الثامنة عشرة، التي بدأت بظهور أدهم (يوسف رأفت) ابن الجارحي مقتولاً برصاصة في رأسه، وتتواجد أمامه ميادة (ملك أحمد زاهر) التي تتصل بوالدتها سماح (منة فضالي) وتخبرها بما حدث، ثم يعلم عفيفي (أحمد رزق) الخبر الذي يصل لكل العائلة الذين يذهبون إلى المشرحة بعد نقل جثمان أدهم إلى هناك.

انهيار ريم مصطفى وعمرو سعد بعد وفاة ابنهما

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تدخل آمنة (ريم مصطفى) في حالة انهيار شديدة في المشرحة بعد وفاة ابنها، وفى نفس الوقت الخبر يصل إلى الجارحي أبوالعباس () في النيابة وينهار ولا يصدق مع سمعه، فيما يتم التحقيق مع ميادة التي تكشف عن وجود صلة قرابة بأدهم وأنهما صديقان مقربان وأنها لم ترَ الشخص الذي أطلق عليه الرصاصة، فيما تشك سماح في ابنتها ميادة بأنها تعرف شيئاً وتُخفيه.

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يدور حديث مؤثر بين عفيفي ووالدته اعتماد الهواري (إلهام شاهين)، حيث يكشف لها عن حزنه الشديد على وفاة أدهم لأنه كان يحبه ويعتبره تعويضه عن وجود ابن له، كما يعترف بأن أخيه الجارحي أبوالعباس رجل شهم وجدع وأنه يحبه ويعرف أن هذا الكلام لن يعجب والدته التي تُكن كل الكره إلى الجارحي وزوجته وأبنائه ولكن عفيفي يقرر أخيراً الاعتراف بأنه كان جباناً طوال الوقت.

أحمد فهيم يزور عمرو سعد فى الحبس

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يتحدث الجباس (أحمد زاهر) مع وعد (أسما سليمان) عن غضبه من وجود ابنته مياده مع آدم في مكان فارغ ومظلم وقت قتله، ولذلك تم التحقيق معها لأنها كانت آخر شخص يراه، فيما يزور مجدي (أحمد فهيم) أخاه الجارحي في الحبس ويحاول التشفي فيه بقولة بيوجع فراق الحبايب، ليسأله الجارحي مسرعاً أنت قتلت ابني يا مجدي؟ وتنتهى الحلقة على ذلك.

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"سيد الناس" تدور أحداثه حول شخصية الجارحي أبوالعباس، يلعب دوره عمرو سعد، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة، يُلقّب بـ"سيد الناس"، يدخل السجن بدلاً عن والده، ويخرج ليجد كلّ عائلته مترقبة لوفاة والده من أجل توزيع الميراث، وفي الوقت نفسه يحاول الكشف عن السر الذي أخفاه عنه والده طوال 20 سنة، مما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة، كما يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً يسعى للحفاظ عليه.

مسلسل "سيد الناس" يأتي من بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، خالد الصاوي، إنجي المقدم، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبدالجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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