رسالة مؤثرة من منة فضالي لفريق مسلسلها سيد الناس.. فماذا قالت؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 فبراير 2025 11:54 مساءً - وجهت النجمة منة فضالي رسالة مؤثرة لفريق مسلسلها "سيد الناس"، والمقرر أن تشارك من خلاله في الماراثون الرمضاني المقبل 2025.

رسالة منة فضالي لفريق مسلسل "سيد الناس"

شاركت النجمة منة فضالي، من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ عدداً من الصور لها مع فريق عمل مسلسلها الرمضاني "سيد الناس"؛ وحرصت على توجيه رسالة لهم، حيث قالت: "أما الصورة يبقي فيها حب بجد أمي التانية وصاحبتي اللي بعشقها وأحلى ست في الدنيا النجمة القمر إلهام شاهين الطاقة كلها".

وأكملت: "نيجي بقى للعسل كله القمر الرزق وأحلى بيبي فيس النجم أحمد رزق صاحبي اللي بـ100راجل والقلب الأبيض الصافي. بحبك أوي يا رزقة. الست بقى اللي مفيش في طيبة قلبها بموت فيها من زمان ودايماً بشوشة سلوى عثمان يا جماعة".

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وتابعت: "بشرى بقى دي مشكلة بحبها وبحب حبها للناس كلها قمر. وإيناس شاهين بقى بحسها أختي التانية مش أخت أستاذة إلهام. الشطارة بقى في الإخراج أحلى بنات في الأوردر منة وريهام بحبكم يا بنات أوي بجد. سيد الناس رمضان 2025".



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منة فضالي تواصل تصوير "سيد الناس"

تواصل منة فضالي تصوير مسلسلها الرمضاني "سيد الناس" الذي تجسد من خلاله شخصية تُدعى "سماح الهواري"، وتدور أحداث مسلسل "سيد الناس"، في إطار اجتماعي حول إحدى العائلات الكبرى، حيث تحدث مفاجأة لبطل الأحداث تقلب الأحداث رأساً على عقب.

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وتشارك في بطولة العمل كوكبة كبيرة من النجوم وهم: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، خالد الصاوي، وأحمد رزق، وإنجي المقدم، وبشرى، رنا رئيس، وريم مصطفى، أحمد فهيم، سلوى عثمان، طارق النهري، وتأليف ورشة قلم وإخراج محمد سامي.



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