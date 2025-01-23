ديفيد شويمر نجم مسلسل Friends يعيش قصة حب جديدة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 يناير 2025 01:20 صباحاً - الممثل الأمريكي الشهير ديفيد شويمر، البالغ من العُمر 85 عامًا، نجم المسلسل الشهير Friends، يبدو أنه يعيش قصة حب قوية، حسب الأخبار التي ترددت عنه مؤخرًا، والتي أكدها مصادر مقربة له؛ بأنه يعيش علاقة عاطفية منذ شهور من شابة تبلغ من العُمر 29 عامًا.

ديفيد شويمر يظهر لأول مرة مع حبيبته الجديدة إليانا جولكوفسكي

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وشوهد ديفيد شويمر، أمس، بصحبة حبيبته الجديدة إليانا جولكوفسكي في بيفرلي هيلز، يتناولان عشاء رومانسي بإحدى المطاعم الشهيرة، وكان يرتدي سترة سوداء وقميصًا أسود وقبعة سوداء، بينما كانت ترتدي حبيبته قميصًا أسود بأكمام طويلة وسروالًا أسود وحذاء بكعب صغير، وشعرها الأشقر البني الطويل منسدل على كتفيها.

وحسب مجلة Hello، فأن إليانا، طالبة في جامعة كاليفورنيا، تدرس الطب، كما تعمل كناشطة. وقد شوهدوا سويًا عدة مرات من بعد وفاة صديق شويمر، الممثل العالمي الراحل ماثيو بيري.

وجاءت علاقة شويمر بإليانا بعد سبع سنوات من انفصاله عن الفنانة والكاتبة زوي بوكمان، التي تزوجها عام 2010؛ ولديهم ابنة، "كليو".

ويذكر أن بعد انفصال الثنائي الشهير، الذي كان مفجعًا للكثير، أصدر الزوجان بيانًا أوضحا فيه أنهما يحرصان على البقاء قريبين من أجل "كليو". وجاء في البيان: "بكل الحب والاحترام والصداقة قررنا أن ننفصل و أولويتنا هي بالطبع سعادة ابنتنا ورفاهيتها خلال هذا الوقت العصيب، ولذا نطلب دعمكم واحترامنا لخصوصيتنا، بينما سنواصل تربيتها معًا".

الاحتفال بمرور 20 عاماً على الحلقة الأخيرة من "Friends"

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في مايو الماضي، نشرت كورتني كوكس، الممثلة الأمريكية البالغة من العُمر 95 عاماً، منشوراً عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، وشاركت جمهورها المشهد الأخير من الحلقة النهائية، والأصدقاء يغلقون باب شقتهم التي عاشوا فيها لمواسم عديدة، وعاش معهم الجمهور وتعلق بها مثلهم تماماً، وعلقت: "لقد مر 20 عاماً منذ نهاية مسلسل Friends. لا أعرف كيف تمكنا من التمثيل وقتها، رغم كل الدموع بداخلنا، ممتنة للأبد".

وفي المشهد الذي نشرته، تقف مونيكا (التي تلعب دورها كوكس) راشيل (جينيفر أنيستون)، روس (ديفيد شويمر)، جوي (مات ليبلانك)، فيبي (ليزا كودرو)، وتشاندلر (ماثيو بيري) في شقة مونيكا وراشيل القديمة، وكان تشاندلر يستعد للمغادرة إلى منزلهم الجديد مع طفلهما.

سألت راشيل، وعيناها دامعتان، الزوجين: "هل يتعين عليكما يا رفاق الذهاب إلى المنزل الجديد على الفور، أم أن لديكما بعض الوقت؟" فأجابت مونيكا: "لدينا بعض الوقت".

واقترحت راشيل عندما توجهوا جميعاً إلى باب الشقة: "حسناً، هل نحضر بعض القهوة؟".

بعد ذلك ظهر فريق الأصدقاء وهم يمسكون بأيديهم في موقع التصوير في الشقة، وقدموا انحناءة عاطفية لطاقم العمل والجمهور الذين يصفقون بينما عزفت الموسيقى.

تأتي الذكرى العشرون لنهاية مسلسل Friends في الوقت الذي يحتفل فيه المسلسل الكوميدي أيضاً بالذكرى الثلاثين لتأسيسه هذا العام.



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