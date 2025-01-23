محمود العسيلي يطرح أحدث أغانيه زعلان مني يا شتا ليه

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 يناير 2025 01:20 صباحاً - طرح الفنان محمود العسيلي، أحدث أغانيه بعنوان "زعلان مني يا شتا ليه"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الـ"يوتيوب" وعدد من المنصات الموسيقية.
وجاءت بعض كلمات الأغنية كالتالي: "زعلان مني يا شتا ليه ؟ لما أنسى بتفكرني بيه.. كل أما أقول خلصنا.. كل السكك تودي ليه .. هو الفراق صاحبنا مش عايز ليه يسيبنا .. كل اما نحب حاجة بيقولي مش نصيبنا.. وغريبة الأوجاع دايماً ظالمه المتباع .. ليه بتيجي على اللي بايع وتنساه .. وغريب يا فراق سايب كل العشاق .. وبتيجي عليا دايماً وتقوى".
ونشر محمود العسيلي مقطعاً مصوراً عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام مروجًا لأغنية جديدة، ووجه حديثه للفتيات قصيرات القامة وقال "أنا عايز اتكلم في موضوع مهم جداً، أنا عارف إن أنتم مش متشافين، مش متقدرين، محدش شايفكوا، ومحدش واخد باله منكوا، والموضوع دا بجد مضايقني، مع إنكم كتير، عشان كده أنا قررت أعمل لكوا أغنية، أغنية للبنات القصيرة بس، أحلى ستات وبنات في الدنيا، 100 حاجة و50".
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أغنية "زعلان مني يا شتا"جاءت أغنية "زعلان مني يا شتا ليه" للفنان محمود العسيلي، من كلمات فيلبينو، إنتاج ومكساج موسيقي علي فتح الله.
وجاءت بعض كلمات الأغنية كالتالي: "زعلان مني يا شتا ليه ؟ لما أنسى بتفكرني بيه.. كل أما أقول خلصنا.. كل السكك تودي ليه .. هو الفراق صاحبنا مش عايز ليه يسيبنا .. كل اما نحب حاجة بيقولي مش نصيبنا.. وغريبة الأوجاع دايماً ظالمه المتباع .. ليه بتيجي على اللي بايع وتنساه .. وغريب يا فراق سايب كل العشاق .. وبتيجي عليا دايماً وتقوى".
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أغنية «100 حاجة و50» آخر أعمال محمود العسيليكان الفنان محمود العسيلي قد طرح منذ عدة أشهر أغنية بعنوان «100 حاجة و50»، وذلك عبر "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية، وجاءت من كلمات فلبينو، وألحان العسيلي.
ونشر محمود العسيلي مقطعاً مصوراً عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام مروجًا لأغنية جديدة، ووجه حديثه للفتيات قصيرات القامة وقال "أنا عايز اتكلم في موضوع مهم جداً، أنا عارف إن أنتم مش متشافين، مش متقدرين، محدش شايفكوا، ومحدش واخد باله منكوا، والموضوع دا بجد مضايقني، مع إنكم كتير، عشان كده أنا قررت أعمل لكوا أغنية، أغنية للبنات القصيرة بس، أحلى ستات وبنات في الدنيا، 100 حاجة و50".
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A post shared by Mahmoud El Esseily عسيلي (@esseily)
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ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»