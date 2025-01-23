محمود العسيلي يطرح أحدث أغانيه زعلان مني يا شتا ليه

أغنية "زعلان مني يا شتا"‏

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 يناير 2025 01:20 صباحاً - طرح الفنان، أحدث أغانيه بعنوان "زعلان مني يا شتا ليه"، عبر قناته الرسمية ‏على موقع الفيديوهات الـ"يوتيوب" وعدد من ‏المنصات الموسيقية.‏جاءت أغنية "زعلان مني يا شتا ليه" للفنان محمود العسيلي، من كلمات فيلبينو، إنتاج ومكساج ‏موسيقي علي فتح الله.‏وجاءت بعض كلمات الأغنية كالتالي: "زعلان مني يا شتا ليه ؟ لما أنسى بتفكرني بيه.. كل أما أقول ‏خلصنا.. كل السكك تودي ليه ‏.. هو الفراق صاحبنا مش عايز ليه يسيبنا ‏.. كل اما نحب حاجة بيقولي ‏مش نصيبنا..‏ وغريبة الأوجاع دايماً ظالمه المتباع ‏.. ليه بتيجي على اللي بايع وتنساه ‏.. وغريب يا ‏فراق سايب كل العشاق ‏.. وبتيجي عليا دايماً وتقوى".‏

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أغنية «100 حاجة و50» آخر أعمال محمود العسيلي

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كان الفنانقد طرح منذ عدة أشهر أغنية بعنوان «100 حاجة و50»، وذلك ‏عبر "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية، وجاءت ‏من كلمات فلبينو، وألحان العسيلي.ونشر محمود العسيلي مقطعاً مصوراً عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ‏مروجًا لأغنية جديدة، ووجه حديثه للفتيات قصيرات القامة وقال "أنا عايز اتكلم في موضوع مهم ‏جداً، أنا عارف إن أنتم مش متشافين، مش متقدرين، محدش شايفكوا، ومحدش واخد باله منكوا، ‏والموضوع دا بجد مضايقني، مع إنكم كتير، عشان كده أنا قررت أعمل لكوا أغنية، أغنية للبنات ‏القصيرة بس، أحلى ستات وبنات في الدنيا، 100 حاجة و50".‏لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»