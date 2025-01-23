ماجد الكدواني ثاني ضيوف شرف فيلم الأرض السوداء لـ كريم عبد العزيز

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 يناير 2025 01:20 صباحاً - يستعد الفنانان كريم عبد العزيز وياسمين صبري استئناف تصوير فيلم "الأرض السوداء – كيميت" الأسبوع المقبل، وذلك بعد فترة توقف بسبب انشغال كريم عبد العزيز بعرض مسرحية "الباشا" في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، واستغلال المخرج بيتر ميمي الفرصة للانتهاء من مسلسله "مملكة الحرير" الذي يقدمه مع الفنان كريم محمود عبد العزيز.

ماجد الكدواني وهنا الزاهد ضيفا شرف فيلم الأرض السوداء

وأعلن القائمون على فيلم "الأرض السوداء – كيميت" عن مشاركة الفنانة هنا الزاهد كضيفة شرف خلال أحداث العمل، وعلمت "الخليج 365" أن الفنان ماجد الكدواني هو ثاني ضيوف شرف الفيلم حيث تم الاتفاق معه على الظهور بمشهدين خلال الأحداث، وجاء ذلك بسبب الصداقة القوية الممتدة التي تربطه ببطل الفيلم كريم عبد العزيز والتي تعد من أبرز الصداقات في الوسط الفني.

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فيلم "الأرض السودا - كيميت" من إخراج بيتر ميمي وبطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزى، مريم الجندى، ومقرر عرضه فى موسم أفلام عيد الأضحى 2025، ويجسد كريم عبد العزيز خلال الأحداث ضابط شرطة يكافح عصابة دولية لتهريب الآثار بمختلف الدول الأوربية، أما ياسمين صبري فتظهر بشخصية "غطاسة" تعيش في الجونة تتعرف على كريم وتخوض معه رحلة مليئة بالمغامرات حول العالم.

أعمال جمعت ماجد الكداوني وكريم عبد العزيز

ماجد الكدواني كان قد تعاون مع كريم عبد العزيز سابقاً في العديد من الأعمال الفنية، قبل لقائهما في "الأرض السوداء – كيميت" وهى كالتالي: فيلم "حرامية في تايلاند" الذي تم عرضه في عام 2003، فيلم "حرامية في كي جو تو" عام 2001، فيلم "نادي الرجال السري" عام 2019، وفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"عام 2021، وأخيراً مسلسل "الاختيار 2" الذي تم عرضه في شهر رمضان عام 2021.

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المفارقة أن آخر أعمال ياسمين صبري في السينما جمعها بالفنان ماجد الكدواني وذلك في فيلم "أبو نسب" الذي تم طرحه نهاية ديسمبر 2023، حيث جسد الكدواني دور والدها خلال أحداث الفيلم الذي شارك في بطولته: وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، حاتم صلاح وضيفا الشرف، ماجد المصرى، وشيكو، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

"موضوع عائلي 3" آخر أعمال ماجد الكدواني

ماجد الكدواني يعرض له حالياً مسلسل "موضوع عائلي 3"، والذي يشارك في بطولته: نور اللبنانية، محمد شاهين، طه دسوقي، رنا رئيس، سماء إبراهيم، محمد رضوان، محمد القس، ياسمينا العبد، الطفل جان رامز وظهور خاص للفنانة رانيا يوسف، وضيوف الشرف علاء مرسي، اسماعيل فرغلي، وياسر الطوبجي وإخراج أحمد الجندي، وكتابة محمد عز الدين، أحمد الجندي، كريم يوسف وسامح جمال.

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