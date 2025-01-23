السائق الذي أنقذ سيف علي خان يتحدث عن مُقابلته له بعد تعافيه

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 يناير 2025 01:20 صباحاً - بعد خروج نجم بوليوود سيف علي خان Saif Ali Khan من المستشفى تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من الصور لسائق يُدعى بهاجان سينغ رانا، جمعته بالنجم الهندي سيف على خان في المستشفى قبل أن يُغادرها ويتجه إلى منزله.

السائق يظهر بصُحبة سيف على خان في المستشفى

وكان السائق بهاجان سينغ قد نقل الفنان سيف علي خان إلى المستشفى بعد حادث تعرضه للطعن بمنزله خلال محاولة سرقة المنزل، وكان قد التقى السائق بنجم بوليوود بعد خروجه من المستشفى، وظهر السائق بعدد من الصور التي تم تداولها وهو يجلس بجوار الفنان سيف علي خان على السرير بالمستشفى وهُما مبتسمان.

وقد التقى العديد من وسائل الإعلام بالسائق وأجرت معه حوارات صحفية وإعلامية، أعلن من خلالها أنه ذهب إلى منزل الفنان سيف على خان لنقله إلى المستشفى، وشاهد أفراد عائلته بالمنزل وكانوا في حالة من القلق والتوتر، مؤكداً أنه تلقى منهم معاملة جيدة.

وعن ظهوره بالمستشفى مع النجم سيف على خان قال إنه تم دعوته وحينها شعر بشعور جيد، والتقى النجم واجتمعا سوياً، وتمنى له الشفاء العاجل مؤكداً أنه ظل يدعو له طوال فترة علاجه.

الجمهور يُحيط بسيف علي خان بعد خروجه من المستشفى

يُذكر أن نجم بوليوود سيف علي خان قد غادر المستشفى بعد أن أكد الأطباء أن حالته جيدة، ويتعافى وخارج منطقة الخطر بعد إجراء عملية جراحية، والتي أجراها عقب تعرضه لحادث الطعن صباح الخميس الماضي، وقد أحاطه جمهوره ومُحبوه أثناء توجهه لمنزله، وقد ظهر خان في أحد مقاطع الفيديو وهو يلوح للجمهور، وكأنه يبعث لهم برسالة تطمئنهم عليه.

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يُذكر أن فريق عمل النجم سيف علي خان قد أصدر بياناً رسمياً طمأنوا من خلاله الجمهور، وجاء البيان كالتالي: "سيف علي خان خرج من الجراحة، وخرج من مرحلة الخطر، وهو حالياً في مرحلة التعافي والأطباء يراقبون تقدمه، وجميع أفراد الأسرة بخير والشرطة تحقق في الحادث"، وأضاف البيان: "نود أن نشكر الدكتور نيراج أوتاماني، والدكتور نيتين دانج، والدكتورة لينا جاين والفريق في مستشفى ليلافاتي".

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