رسالة خاصة من نوال الكويتية لـ عبد الله الرويشد بعد ظهوره في Joy Awards 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يناير 2025 07:23 مساءً - أحدث ظهور الفنان الكبير عبد الله الرويشد على مسرح حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025، والذي أقيمت فعاليته يوم السبت الماضي بالعاصمة السعودية الرياض، حالة خاصة؛ لكون هذا الظهور هو الأول والرسمي له في مناسبة فنية بعد الوعكة الصحية التي تعرّض لها في فبراير الماضي، والتي مازالت آثارها واضحة عليه؛ إذ يواجه صعوبة كبيرة في الحركة؛ حيث يستخدم بسببها كرسياً متحركاً.

نوال الكويتية لـ عبدالله الرويشد: رفيق درب

ظهور النجم الكبير عبدالله الرويشد على كرسي متحرك لحظة تكريمه بجائزة "إنجاز مدى الحياة"، جعل الكثير من نجوم ومشاهير الوطن العربي يوجهون له رسائل كشفت عن مدى حبهم له، من بينهم: الفنانة نوال الكويتية، التي نشرت مقطع فيديو عبْر صفحتها على منصة "إكس" لحظة تكريمه، وعلّقت بالقول: "رفيق دربي وأخوي وعشرة العمر، صوت الخليج الراسخ والأصيل، تستحق كلّ تكريم، ووجودك في الفن فخر وتكريم لنا جميعاً، الله يطوّل بعمرك ولا حرمنا منك".

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"أنا وعزوف" أحدث الألبومات الغنائية لـ نوال الكويتية

وقد طرحت الفنانة نوال الكويتية أحدث ألبوماتها الغنائية العام الماضي 2024، وتحديداً في نوفمبر الماضي، ويضم الألبوم 7 أغانٍ، جميعها من ألحان "عزوف". وهي على النحو التالي: قدرت تنام، ماني بندٍ لك، وداع أفضل، فداك، فخاطرك لكن، يا لايم المشتاق، أبلشتني.

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