joy awards 2025 .. نوال كامل لـ الخليج 365: الجوائز مصدر دعم للفنان لاستكمال مسيرته

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يناير 2025 07:23 مساءً - التقت "الخليج 365" بالفنانة نوال كامل على هامش تواجدها على السجادة الخزامية لـ حفل توزيع جوائز joy awards لعام 2025، والذي أُقيم ليلة أمس بالعاصمة السعودية الرياض بحضور حشد ضخم من النجوم والمشاهير، سواء العالميين أو المصريين أو العرب الذين شهدوا على هذا العرس الفني الأكبر في الشرق الأوسط.

فريق الفيديو:

إعداد الفيديو: عبير بو حمدان

تصوير الفيديو: يوسف بوهوش

أعده للنشر: عبير عاطف

رسالة تهنئة من نوال كامل للقائمين على حفل Joy Awards 2025

أكدت نوال كامل على سعادتها باستضافتها في مهرجان joy awards وتواجدها في المملكة العربية السعودية لأول مرة، ووجهت رسالة تهنئة للقائمين على هذا الحدث العالمي الضخم الذي ضم عدداً كبيراً من نجوم الوطن العربي والعالم.

وعن أهمية التكريمات والجوائز للفنانين، قالت إنها تعتبر مصدر دعم لتقديم المزيد من الأعمال، فالجوائز تعطي الفنان شعوراً بالرغبة في التواجد وتؤكد على حب الجمهور له.

كشفت نوال عن العمل الذي ستُشارك فيه في موسم رمضان 2025، وقالت إنها ستقدم مسلسل "بالدم" من إخراج فيليب أسمر وتأليف نادين جابر، وبمشاركة عدد كبير من النجوم.

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حضور حفل joy awards

وحضر إلى حفل توزيع جوائز Joy Awards كلُ من عمرو دياب، أصالة، حسن الرداد، ايمي سمير غانم، عبد الإله السناني، طوني عيسى وزوجته، الإعلامية أنابيلا هلال، عبد الرحمن العقل، رانيا فريد شوقي، أيمن زيدان، بشرى، نادية الجندي، جومانا مراد، إياد نصار، هاني رمزي وزوجته، لاعب كرة القدم الفرنسي السابق تيري هنري، دريد لحام، نيقولا معوض وزوجته، باسم ياخور، سمية الخشاب، إنجي المقدم، المخرج مرقس عادل، خالد عبد الرحمن.

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