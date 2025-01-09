أفلام جديدة في صالات السينما خلال شهر يناير الجاري.. إليكِ التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 يناير 2025 05:58 مساءً - تستقبل صالات السينما خلال شهر يناير الجاري، 3 أفلام مصرية جديدة، يغلب عليها الطابع الشبابي والرومانسي أيضاً، وهي التيمة التي صارت تجذب قطاعاً كبيراً من الجمهور في الآونة الأخيرة، وتنافس بقوة في شباك التذاكر.

أحمد مالك وآية سماحة في "6 أيام"

أول الأفلام المُرتقب طرحها خلال الشهر الجاري، هو فيلم "6 أيام" بطولة أحمد مالك وآية سماحة، وتأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان، حيث سيُعرض اعتباراً من يوم 15 من يناير الجاري، ويوم 16 من يناير في جميع الدول العربية. وتدور الأحداث حول "يوسف" و"عالية" بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروف قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجدداً وقد اتخذ كل منهما مساراً مختلفاً في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا معاً أو لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟

الجزء الثاني من فيلم "سكر" يوم 23 من يناير

أما الجزء الثاني من الفيلم الاستعراضي "سكر"؛ فسيُطرح في دور العرض في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اعتباراً من يوم 23 من يناير، بعدما سبق أن شارك في الدورة الماضية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حيث يُعد أول فيلم سينمائي غنائي من نوعه في المنطقة موجه للعائلة، وسبق أن عُرض الجزء الأول منه العام الماضي.

ويحمل الجزء الثاني من الفيلم اسم "سكر: سبعبع وحبوب الخرزيز"، ويُشارك في بطولته كل من: حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، وديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، وذلك بجانب الفنانة ماجدة زكي، محمد ثروت، والعمل رؤية وكلمات النص الغنائي لـ هبة مشاري حمادة، وإخراج تامر مهدي، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع أحمد طارق يحيى.

يستوحي "سكر" قصته من رواية "Daddy Longs Legs" العالمية الشهيرة بـ "صاحب الظل الطويل"، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معاً لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، في وقت يرسمون فيه أحلاماً وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

https://www.instagram.com/p/DDNIloHIm0z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDNIloHIm0z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDNIloHIm0z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تارا عماد تنافس "لأول مرة"

وتُنافس الفنانة تارا عماد، بفيلم يحمل اسم "لأول مرة" بمشاركة الفنان عمر الشناوي، والمرتقب طرحه في صالات السينما للجمهور اعتباراً من يوم 29 من يناير الجاري، حيث سيُشارك في المسابقة الرسمية للدورة الرابعة عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، المقرر انطلاقها مساء اليوم الخميس وحتى يوم 14 من يناير الجاري.

ويشارك في بطولة فيلم " لأول مرة " الذي تدور قصته في إطار رومانسي اجتماعي عدد آخر من النجوم وهم نبيل عيسى ورانيا منصور، وعايدة رياض، وفيدرا، ومن إنتاج رأفت توماس "شركة هوليوود فيلم"، ومن تأليف محمد عبد القادر، وإخراج جون إكرام في ثاني تعاون لهما بعد فيلم كاملة "2022".

https://www.instagram.com/p/DEmqdA4tXqd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DEmqdA4tXqd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DEmqdA4tXqd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».