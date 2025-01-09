هل سيلحق مسلسل نون النسوة لـ مي كساب بموسم رمضان 2025؟

عنصر الوقت سيحسم الموقف

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مصير مجهول لمشروع درامي بين مي كساب ومها سليم

مي كساب تدخل عالم "المداح"

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 يناير 2025 04:20 مساءً - تستعد الفنانة، لخوض البطولة المطلقة لأول مرة في الدراما التلفزيونية، فيمن خلال مسلسل جديد يحمل اسم "نون النسوة"، تأليف محمد الحناوي، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم.وعلمت "الخليج 365"، أنّ مسلسل مي كساب الجديد، ربما لا يلحق بخريطة مسلسلات رمضان 2025، بسبب عنصر الوقت، الذي يُشكل عائقًا كبيرًا أمام صُنّاع العمل، لاسيما وأنّ المشروع لازال في مراحل التحضير الأولى، رغم أنّ بداية الموسم يتبقى عليه نحو 50 يومًا تقريبًا، وقد تضطر وقتها لتأجيل العمل.وستضع الشركة المنتجة، خطة عمل لتكثيف ساعات التصوير خلال الأيام المُقبلة، فور الانتهاء من مرحلة التحضير وكذلك التعاقدات مع باقي الفنانين المُشاركين، حيث إنّ المشروع مكوّن من 15 حلقة، وتعتمد الأحداث على بطلتين حيث يجري حالياً التعاقد مع الفنانة الثانية التي تتقاسم بطولة العمل مع مي كساب.ويأتي ذلك، بعدما كان من المُقرر أنّ تخوض مي كساب، البطولة المطلقة من خلال مشروع جديد، مع المنتجة مها سليم أيضًا، قبل نحو 3 أعوام، حيث تحمست مي لذلك المشروع آنذاك، إلا أنه توقف بشكلٍ مفاجئ، إذ نشرت صورة مع صُنّاع المسلسل آنذاك، وعلقت عليها بقولها: "الحمد لله رب العالمين.. مضيت النهاردة مسلسلي رمضان 2022، فكرة وتأليف نصر الدين ناجي سيناريو وحوار أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، علاء حسن، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وإنتاج أجدع ست شفتها في حياتي اللي رجعتلي الأمل في الحياة مها سليم، شكرًا من قلبي لجمهوري الكبير إن شاء الله عمل كوميدي يليق بيكم وتتبسطوا.. يا رب إدينا من كرمك وفضلك".وتتواجد مي كساب، في موسم دراما رمضان المقبل، من خلال "" مع الفنان حمادة هلال، حيث ستجسد شخصية جديدة على الأحداث لم تكن متواجدة في الأجزاء السابقة، والعمل يشارك في بطولته غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، يسرا اللوزي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، جوري بكر، وتأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.كما ستطل على الجمهور السعودي، خلال الفترة من 12 إلى 16 يناير الجاري، حيث ستُشارك في تقديم مسرحية جديدة بعنوان "البقاء للأصيع"، على مسرح محمد العلي في البوليفارد سيتي، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.المسرحية بطولة هشام ماجد،محمد أسامة أوس أوس، أحمد فتحي، وهي تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وإخراج محمد أوتاكا، وإنتاج صلاح الجهيني ومحمد نصار، وتدور أحداثها حول انطلاق بعثة فضائية مصرية لاستكشاف كواكب جديدة تصلح للحياة، بعدما شحت موارد الأرض، فتواجه البعثة قوانين وعادات غريبة، تكشف استحالة إيجاد موطن بديل ليعيش الإنسان عليه.

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