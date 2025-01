شكرا لقرائتكم خبر عن The Brutalist يفوز بجائزة جولدن جلوب أفضل فيلم والان مع تفاصيل الخبر

فاز فيلم The Brutalist بجائزة جولدن جلوب أفضل فيلم، فيما فازت فرناندا توريس بجائزة جولدن جلوب أفضل ممثلة في فيلم سينمائي، عن دورها في فيلم im still here، بينما فاز أدريان برودي، بجائزة أفضل ممثل في فيلم سينمائي عن دوره في فيلم The Brutalist.

وتمكنت 5 أفلام من الفوز بنصيب الأسد فى الترشيحات في الجولدن جلوب عن غيرها، وهي:

فيلم Emilia Perez حصل على 10 ترشيحات

1. أفضل فيلم موسيقى أو كوميدى

2. أفضل فيلم سينمائي - ناطق بغير الإنجليزية

3. أفضل سيناريو - فيلم سينمائي

4. أفضل مخرج جاك أوديار

5. أفضل أداء لممثلة في فيلم درامى - كارلا صوفيا جاسكون

6. أفضل أداء لممثلة في أى فيلم سينمائى - سيلينا جوميز

7. أفضل أداء لممثلة في أى فيلم سينمائى - زوي سالدانا

8. أفضل موسيقى تصويرية أصلية – فيلم سينمائي

9. أفضل أغنية أصلية – فيلم سينمائى

10. أفضل أغنية أصلية – فيلم سينمائى



فيلم The Brutalist حصل على 7 ترشيحات

1. أفضل فيلم درامى

2. أفضل سيناريو - فيلم سينمائي

3. أفضل مخرج - برادي كوربيت

4. أفضل أداء لممثل في فيلم درامى - أدريان برودي

5. أفضل أداء لممثلة في أى فيلم سينمائى - فيليسيتي جونز

6. أفضل أداء لممثل في دور مساعد في أي فيلم سينمائي - جاي بيرس

7. أفضل موسيقى تصويرية أصلية – فيلم سينمائي



فيلم Conclave حصل على 6 ترشيحات:

1. أفضل فيلم درامى

2. أفضل سيناريو - فيلم سينمائي

3. أفضل مخرج - إدوارد بيرجر

4. أفضل أداء لممثل في فيلم درامى - رالف فاينز

5. أفضل أداء لممثلة في أى فيلم سينمائى - إيزابيلا روسيليني

6. أفضل موسيقى تصويرية أصلية – فيلم سينمائي



فيلم Anora حصل على 5 ترشيحات

1. أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي

2. أفضل سيناريو - فيلم سينمائي

3. أفضل مخرج – شون بيكر

4. أفضل أداء لممثل في دور مساعد في أي فيلم سينمائي - يورا بوريسوف

5. أفضل أداء لممثلة في فيلم موسيقى أو كوميدى - مايكي ماديسون



فيلم The Substance حصل على 5 ترشيحات

1. أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي

2. أفضل سيناريو - فيلم سينمائي

3. أفضل مخرج - كورالي فارجات

4. أفضل أداء لممثلة في فيلم درامى - ديمي مور

5. أفضل أداء لممثلة في أي فيلم سينمائى - مارجريت كوالي