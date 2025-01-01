شاهدوا ماذا قال إبراهيم الحساوي عندما نشر كواليس هوبال

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 يناير 2025 02:48 مساءً - نشر الفنان إبراهيم الحساوي مجموعة من الصور له من كواليس فيلمه السينمائي الجديد "هوبال" المقرر عرضه بـ2 من يناير 2025 في دور السينما السعودية، وروَّج للفيلم وموعد الحجز المبكر له وعن سعادته بالعام الجديد بأن يُستقبل بفيلم يحترم ذائقة المشاهد.
وعلق الحساوي على هذه الصور وكتب: "ما أحلا أن تستقبل عامك الجديد بفيلم يحترم ذائقتك، لقد بدأ حجز التذاكر مبكراً لفيلم هوبال في صالات السينما 2 من يناير".
الفيلم تدور أحداثه في فترة التسعينيات حول عائلة بدوية تهجر القرية لتعيش في عزلة تامة في قلب الصحراء؛ بسبب اعتقاد الجد بقرب قيام الساعة بعد ظهور علامات تؤكد مزاعمه.
كما أن الفيلم يُقدم نظرة على المجتمع السعودي في تلك الحقبة وتأثير الانفتاح على العالم الخارجي في أفراده، وكان العرض الأول ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وجسد الفان إبراهيم الحساوي شخصية "ليام بن بادي".
وعلق الحساوي على هذه الصور وكتب: "ما أحلا أن تستقبل عامك الجديد بفيلم يحترم ذائقتك، لقد بدأ حجز التذاكر مبكراً لفيلم هوبال في صالات السينما 2 من يناير".
فيلم "هوبال"فيلم "هوبال" هو فيلم سينمائي سعودي، وهو مدعوم من صندوق ضوء لدعم الأفلام، وهيئة الأفلام، وبرنامج جودة الحياة، ونيوم، وبمشاركة شركات عديدة في القطاع الخاص، وهو من بطولة: الفنانة ميلا الزهراني، مشعل المطيري، إبراهيم الحساوي، حمدي الفريدي، نورسين، دريعان الدريعان، ومن إخراج المخرج عبد العزيز الشلاحي وتأليف مفرج المجفل.
الفيلم تدور أحداثه في فترة التسعينيات حول عائلة بدوية تهجر القرية لتعيش في عزلة تامة في قلب الصحراء؛ بسبب اعتقاد الجد بقرب قيام الساعة بعد ظهور علامات تؤكد مزاعمه.
كما أن الفيلم يُقدم نظرة على المجتمع السعودي في تلك الحقبة وتأثير الانفتاح على العالم الخارجي في أفراده، وكان العرض الأول ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وجسد الفان إبراهيم الحساوي شخصية "ليام بن بادي".
أعمال قادمة للفنان إبراهيم الحساويالفنان إبراهيم الحساوي انتهى مؤخراً من تصوير عمله القادم "أفكار أمي" مع الفنانة حياة الفهد، وهو مسلسل من المقرر عرضه بالموسم الرمضاني 2025، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ باسل الخطيب، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عبد المحسن الروضان، ومن بطولة: الفنانة حياة الفهد، إبراهيم الحساوي، زهرة الخرجي، شيماء علي، ريم أرحمة، حسين الحداد، هيلدا ياسين، ياسة، فاطمة البصيري، بالإضافة إلى آخرين.
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