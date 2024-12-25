بأجواء رومانسية: إلهام الفضالة تقضي عطلة الشتاء برفقة زوجها شهاب جوهر

إلهام الفضالة تقضي عطلة الشتاء في سويسرا

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تفاصيل شخصية إلهام الفضالة في مسلسل "بيت حمولة"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 07:19 مساءً - قررت الفنانةآخذ قسطاً من الراحة، خاصة عقب انتهائها من تصوير مسلسلها الجديد "" الذي تشارك به في، إذ قررت قضاء عطلة شهر الشتاء برفقة زوجها الفنان شهاب جوهر ووقع اختيارهما على سويسرا ، لقضاء هذه العطلة وسط أجواء ولحظات رومانسية ظهر عليها الثنائي.ووثقت النجمة إلهام الفضالة هذه اللحظات، بصورة مع زوجهانشرتها عبر صفحتها على " انستغرام"، معلقة " لقد حان الوقت لعطلتنا الشتوية..مساء الخير من لوجانو سويسرا ".لتجد هذه الصورة تفاعلاً كبيراً من قبل محبيها الذين تمنوا لهما كل الخير والسعادة، بمجموعة من التعليقات ...." حبايبي الله يخليكم لبعض ولا يغير عليكم هالحب الحلو اللي بينكم"، " الله يحفظكم يالغالين".يمكنكم قراءة... حصاد 2024: فنانون تحدوا أنفسهم وقدموا شخصيات بعيدة عن المألوف في الدراما الخليجيةوخلال أحداث مسلسل "" ستظهر الفنانة إلهام الفضالة بشخصية "جميلة" ذات الطباع الحادة، والتي تقرر أن تجمع أبناءها وزوجاتهم في منزل واحد، بهدف السيطرة عليهم جميعاًإذ يجمع العمل كوكبة كبيرة من نجوم الخليج وعلى رأسهم، طيف، شهد الياسين، في الشرقاوي، ليالي دهراب، شيلاء سبت، عبدالله البلوشي ، حسين الحداد وأخرون، والعمل من تأليف جميلة جمعة، ومن إخراج سائد بشيرالهوارييذكر، أن آخر المشاركات الدرامية للفنانة إلهام الفضالة كانت من خلال مسلسل "غواتي خناتي" وقدمت خلال أحداثه شخصية "غيداء" وهي الأخت الكبيرة التي صارت محل "الأم"، والتي اختفت خلال فترة طفولتها؛ لتتحمل هي مسؤولية تربية أخواتها، إلى جانب الاهتمام بوالدها "المسن" المتقدم في العمر، وهو .من إﺧﺮاﺝ سائد بشير الهواري، وﺗﺄﻟﻴﻒ: جميلة جمعة، ومن بطولة فيصل العميري، طيف، شهدالياسين، عبدالله بهمن، في الشرقاوي، فهد باسم، خالدالعجيرب، شهد ياسين، وطلال باسم.

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