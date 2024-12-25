هند البلوشي تستعد لأول مسرحية استعراضية بتقنية AI بالكويت .. روبوتو

جديد الفنانة هند البلوشي

آخر أعمال الفنانة هند البلوشي

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 02:50 مساءً - أعلنت الفنانةعن استعداداتها لتقديم عروض لمسرحيتها "روبوتو" من تأليفها وإخراجها وبطولتها، وذلك على مسرح جمعية الشرق وذلك بتاريخ 10 يناير 2025.ونشرت بوستر المسرحية مؤخراً معلنة عنها، كما نشرت بوستر آخر لمشاركة إحدى الفنانات بالعمل وكتبت: "زينة الصفار في أول مسرحية استعراضية بتقنية الـ AI، المسرحية العائلية الاستعراضية "روبوتو" تأليف وإخراج: هند البلوشي، ألحان محمد الجاسم، توزيع -مكس ماستر حسين القناعي، على مسرح جمعية شرق اعتباراً من 10/1/2025، بطولة: هند البلوشي، نورا بالالف، خالد الصراف، عبدالله هيثم، محمد الجاسم، زينه الصفار، إيمان قمبر، مشعل الفرحان، ‏ريماس صقر، حسين القناعي، بتول الشطي، تصميم وتصوير البوستر مشعل الفرحان، مكياج عبدالعزيز الجريب، الإشراف الإداري والمالي: سلمان السلمان".وكانت الفنانة هند البلوشي قد طرحت أغنية مؤخراً بعنوان "زعلنا" من كلمات وهج، وألحان متعب الفرج، توزيع عبدالله المسعود".وكان آخر عمل درامي للفنانة هند البلوشي مع الفنانة سعاد عبدالله بمسلسل حمل عنوان "مجاريح" وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عيسى ذياب ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ جمال سالم ومن بطولة الفنانة سعاد عبدالله، أسمهان توفيق، هند البلوشي، هنادي الكندري، نور الدليمي، عبدالله الطراروة.وسبق هذا العمل مسلسل مع الفنانة هدى حسين بعنوان "ست الحسن" من ﺇﺧﺮاﺝ باسم شعبو ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد شمس وعلي شمس، ومن بطولة الفنانة هدى حسين، أحمد الجسمي، عبدالمحسن النمر، سحر حسين، هند البلوشي، حبيب غلوم.

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