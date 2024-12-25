شاهدوا كيف احتفل فؤاد علي بذكرى زواجه العاشرة من هيا عبد السلام

فؤاد علي و هيا عبد السلام

الفنان فؤاد علي

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الفنانة هيا عبدالسلام

View this post on Instagram A post shared by Haya Abdulsalam هيا عبدالسلام (@haya_abdul_salam)

أبرز أعمالها الدرامية

أعمالها المسرحية والسينمائية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 02:50 مساءً - احتفل الفنانبذكرى زواجه منبطريقته الخاصة، حيث نشر عددًا من الصور للسنوات العشر التي مضت على زواجهما، وعلق وكتب: "كل عام واحنا بخير"، وتفاعلت معه زوجته هيا وكتبت: "انت الأساس و راس المال احبك"كما نشرت الفنانةعلى حسابها صورة قديمة جمعتها بزوجها الفنان فؤاد علي وكتبت: "عشر سنين حبيبي"وتفاعل معها زوجها الفنان فؤاد علي وكتب: "حبيبتي العمر كله بصحة وعافية وسعادة الله يحفظج ويخليج لي".وتفاعل متابعيهم معهم وهنأوهم وتمنوا لهم السعادة وسنوات مديدة وكتب الفنان بشار الشطي لهما: "العمر كله بخير و صحة و عافية عسى الله يجمعكم على الخير ولا يفرقكم يابوعلي الغالي"، وكتبت الفنانة سماح: "ربي يحفظكم ويسعدكم يارب ولكم طولة العمر ويا بعض بالنجاح يارب" فيما هنأت الفنانةوكتبت: "عساكم بخير طول العمر"، اما الكاتبةفكتبت: "الله يحفظكم ويسعدكم ويخليكم لبعض طول العمر يارب"، وكتب الفنان ميثم بدر: " الله يحفظكم"، أما الفنان خالد المظفر فكتب: "الله يحفظكم يا اخوي ويتمم عليكم العمر كله يارب الله يحفظك يا بوعلي ويحفظ اختي ام علي"، وهنأت الفنانة غادة الكندري وكتبت: "العمر كله مع بعض بخير و سعادة يارب"، أما الفنان حبيب غلوم العمر فكتب: "العمر كله يارب الله يحفظكم ويسعدكم ويبارك في حياتكم"، وهنأ المنتج أحمد البريكي وكتب: "الله يحفظكم".في الخامس والعشرين من ديسمبر عام 2014 تزوّج فؤاد علي مِن الممثلة والمخرجة الكويتية هيا عبد السلام بعد قصة حب، وخلال مسيرتهما الفنية، شارك فؤاد وهيا في أعمالٍ عدةٍ معاً، وأخرى منفردة، لاقت جميعها نجاحاً كبيراً، ونسب مشاهدةٍ عالية عند عرضها، كما أخرجت هيا عديداً من المسلسلات والمسرحيات.فؤاد علي ممثل وعازف جيتار بدأ مشواره الفني في مسلسل "دنيا القوي" شارك بأعمال كثيرة درامية ومسرحية.قدم للدراما عدداً من الأعمال كان منها مسلسل "أجندة"،مانيكان"، "حب في الراديو"، "عائلة عبد الحميد حافظ"، "ساهر الليل"، "بنات الثانوية"، "زينة الحياة"، "وطن النهار"، "ماي عيني"، "عطر الجنة"، "بركان ناعم"، "إلين اليوم"هيا عبد السلام فنانةٌ ومخرجةٌ كويتيةٌ، تنتمي إلى أسرةٍ فنيةٍ، فوالدها الراحل، هو عبدالسلام مقبول رسامُ كاريكاتيرٍ، أما شقيقتها، فهي المخرجة لولوة.حصلت هيا على شهادةٍ في التمثيل والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت، وظهرت في عديدٍ من المسلسلات التلفزيونية، منها "أم البنات" مع الفنانة سعاد عبدالله، والأجزاء الثلاثة من "ساهر الليل"، لتتجه بعدها إلى الإخراج من بوابة المسرح، ثم الدراما عبر "للحب كلمة"، المسلسلُ الأول الذي أخرجته.أعمال هيا الدرامية مسلسلات "أم البنات، بعدك طيب، ساهر الليل، لولوة، عطر الجنة، إلين اليوم، مسكنك يوفي، للحب كلمة، في عينيها أغنية، مانيكان، أم هارون، حب في الراديو، عائلة عبدالحميد حافظ، قفص مخملي، محامية الشيطان".قدَّمت هيا عديداً من المسرحيات خلال مسيرتها، منها "الملك لير، مدينة الظلام، عصابة عزوز، لعبة العجائب، كان يا ما كان، عزوبي السالمية". أما في السينما، فشاركت في فيلم "ماي الجنة".

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