حصاد العام .. أشهر مسلسلات الأوف سيزون في 2024

طه دسوقي ينجح في حالة خاصة

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موسم جديد من البحث عن علا

أولى بطولات نور النبوي الدرامية

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أمير عيد في تجربة درامية جديدة

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إسعاد يونس تناقش قضايا اجتماعية

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 04:19 مساءً - شهد عام 2024 عدداً كبيراً من الأعمال الدرامية المميزة لكبار النجوم، واستطاعت هذه الأعمال أن تحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً خلال عرضها في موسم الأوف سيزون، وإليكم في ما يلي أبرز المسلسلات الدرامية.يُعتبر مسلسل "حالة خاصة" واحداً من أبرز الأعمال الدرامية التي تم عرضها خلال 2024، وجسد من خلاله طه دسوقي دور شاب يعاني من التوحد، ويبحث عن فرصة عمل في مجال المحاماة؛ حتى يثبت مهاراته، وتنشأ قصة حب بينه وبين زميلته في العمل، وتتصاعد الأحداث.مسلسل "حالة خاصة" تم عرضه خلال 10 حلقات، وقام ببطولته: طه دسوقي، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدي، أحمد الأزعر، علي السباعي، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، أدهم النحاس، تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار.الموسم الثاني من مسلسل "البحث عن علا" من أنجح الأعمال التي تم طرحها خارج الموسم، ودارت أحداث هذا الموسم حول تحديات جديدة تواجه علا بعد تجربة الانفصال في الحياة الشخصية والعملية، إلى أن وجدت حباً جديداً، وبدأت حياة جديدة مع ظافر العابدين.وشارك في البطولة بجانب هند صبري كل من: سوسن بدر وهاني عادل وظافر العابدين وندى موسى ومحمود الليثي وآيسل رمزي وعمر شريف وياسمينا العبد وطارق الإبياري، وإخراج هادي الباجوري.قدم نور النبوي أولى بطولاته الدرامية خلال الأشهر الماضية في 2024، واستطاع أن يحقق نجاحاً كبيراً من خلال مسلسل "6 شهور"، الذي قدم من خلاله حياة شاب يحاول أن يثبت نفسه في مجال العقارات، ولديه مدة 6 شهور فقط ليختار مديره في العمل بينه وبين زميلته.وقام بالبطولة نور النبوي ونور إيهاب ومراد مكرم ومجدي بدر وعدد كبير من ضيوف الشرف، وهو من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى الصولي.بعد نجاح تجربة أمير عيد في مسلسل "ريفو"، قدم مسلسل "دواعي السفر" في مايو الماضي، عبر إحدى المنصات الإلكترونية واستطاع أن يحقق نجاحاً كبيراً خاصة أن قصة العمل مختلفة.تدور أحداث المسلسل في إطار درامي، حول إبراهيم الذي يجسد شخصيته الفنان كامل الباشا الذي يتعرض لحالة إغماء ويسقط على الأرض؛ ما يدفع جاره الشاب علي الذي يجسده أمير عيد لاصطحابه إلى المستشفى، ليقرر إبراهيم تغيير حياته، ويساعده في ذلك علي، ويبدأ معه رحلة يستمتعان فيها بعلاقة صداقة تشبه علاقة الأب بالابن، وتتوالى الأحداث.سلطت الفنانة إسعاد يونس الضوء على عدد كبير من القضايا والمشاكل الاجتماعية التي تعيشها الأسرة في إطار اجتماعي لايت من خلال مسلسل "تيتا زوزو".مسلسل تيتا زوزو، مكون من 30 حلقة، ويشارك في بطولته: الفنانة إسعاد يونس، ومصطفى غريب، ومحمد كيلاني، وحمزة العيلي، ونور محمود، ومحمود البزاوي، وإيمان يوسف، وعدد من الأطفال، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».