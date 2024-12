داليا داغر: حاجات الناس كانت المحفّز الاهم لسطوح بيروت لإطلاق حملة “عهد علينا وعليكن”

يوم مفعم بالحب والإنسانية والعطاء ميّز إطلاق حملة #عهد_علينا _وعليكن يوم الاحد ٢٢ الفائت من مكاتب سطوح بيروت بطريقة مختلفة عن كل عام.

عشر حالات توزعت على مختلف الوسائل الإعلامية من خلال اطلالات لرئيسة الجمعية الإعلامية داليا داغر ولنائب رئيسة الجمعية في فرنسا (les toits de beyrouth ) الاب زياد حداد مباشرة من روما.

ولأمين الصندوق الدكتور أنطوان شديد مباشرة من فرنسا إفساحا للمجال امام كل اللبنانيين والمنتشرين بمختلف انتمائهم وطوائفهم لدعم هذه الحالات وتأمين المبالغ للاستشفاء وتلبية الحاجات.

عجّت مكاتب “سطوح بيروت” في الأشرفية نهار الأحد 22 كانون الأول، بشخصيات سياسية وفنية وإعلامية، بالإضافة إلى رجال وسيدات أعمال وأصدقاء الجمعية تفاعلوا مع أصحاب الحالات الموجودة في المركز والتي ترك حضورها اثرا في نفوس الضيوف كالأطفال الذين يعانون من أمراض مستعصية ونادرة والحالات الأخرى التي تحتاج إلى علاجات أو دعم تتطلب تكاليف باهظة.

كان الحفل مليئاً بأجواء ميلادية دافئة وعروض مبهجة للأطفال ومفعما بالحب وعطاءات المتصلين الذين تبرعوا لدعم الحالات العشرة وتفاعلوا مع الرسالة الإنسانية التي تحملها الجمعية.

إشارة الى ان طرق التبرع مفتوحة و مستمرة لدعم الحالات الإنسانية ومساعدتها في تجاوز محنتها.

You can choose from the below options to donate to Stouh Beirut Association:

1 . Contact: 70385311

2 . Send an SMS to 1104 to donate 500,000 LBP to this campaign

3 . Visit: www.stouhbeirut.org and surf to Donate Now

4 . Money transfer through any of OMT branches all over Lebanon (Receiver name: STOUH BEIRUT)

5. Or by using the OMT pay application without any additional fees: Receiver: +96170388389 6. BLOM Bank

swift: BLOMLBBX

IBAN: LB04 0014 0000 3202 3532 3016 2615

Beneficiary: 3a Stouh Beirut

. Les Toits de Beyrouth – France

Titulaire

Association Les Toits Beyrouth

Société Générale

PARIS RASPAIL

IBAN: FR76 3000 3027 3700 0500 4864 111

BIC-Adresse SWIFT: SOGEFRPP

For any inquiry you can contact us on this number: 70385301 – 03148901

تتوجه جمعية “سطوح بيروت”، برئاسة داليا داغر وفريق العمل والمتطوعين فيها، بأطيب التمنيات إلى جميع اللبنانيين، معربة عن شكرها العميق لكل الضيوف والمتبرعين الذين شاركوا في هذا الحدث بحضورهم ودعمهم. وتتمنى الجمعية أن يحمل موسم عيد الميلاد المجيد الصحة والبركة والطمأنينة للبنان، ولشعبه، وأرضه، ومحبيه.