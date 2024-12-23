بالفيديو: شباب البومب 13 يواصلون تصويرهم للعمل تمهيداً لعرضه في رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 ديسمبر 2024 01:20 مساءً - يواصل فريق مسلسل "شباب البومب 13"- ومن خلال حسابهم الرسمي للعمل- الترويج لبدء التصوير من خلال عدد من لقطات الفيديو، وكذلك الصور، حيث من المقرر أن يُعرض المسلسل بالموسم الرمضاني 2025، ويُعد هذا العمل من أشهر المسلسلات الكوميدية السعودية التي قُدمت خلال الأعوام الماضية، حيث ينتظره الجمهور لمتابعة الجديد في أحداثه، وكان يتصدر الترند عند عرضه.

ونشر حساب شباب البومب على إنستغرام صوراً وفيديوهات، وتم التعليق عليها: "شباب البومب 13، على قناة روتانا خليجية في رمضان"، كما نشر الحساب صورة علّق عليها وكتب: "شباب البومب 13، وش السالفة؟ ‏على قناة روتانا خليجية في رمضان، شباب البومب، فيصل العيسى، عامر روتانا خليجية".

فريق عمل مسلسل "شباب البومب 13"

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فيلم شباب البومب

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من بطولة فيصل العيسى، مهند الجميلي، عبد العزيز الفريحي، محمد الدوسري، فيصل المسيعيد، عبدالعزيز برناوي، شفيقة يوسف، وائل الجربي، طرفة الشريف، هيلدا ياسين، نجود أحمد، مريم عبدالرحمن، وعدد كبير من الفنانين.وحقق مسلسل "شباب البومب" بأجزائه الـ 12 نجاحاً كبيراً، مما قاد فريق العمل لتصوير فيلم سينمائي يحمل نفس الاسم؛ وهو ""، ولاقى الفيلم نجاحاً وحقق مبيعات كبيرة بالسينما لفترة طويلة، ويدخل هذا العمل في إطار الأعمال الشبابية الكوميدية، حيث يأخذ المشاهدين في رحلة مليئة بالضحك والمغامرة، وقد استغرق إعداده وقتاً طويلاً من خلال مراحل الكتابة والتحضير قبل بدء التصوير، حيث تم تصوير المشاهد في الرياض بأجواء كوميدية مليئة بالحيوية والتشويق، ولإتمام التنفيذ النهائي والمونتاج، تم استخدام ستوديو محترف في مدينة نيويورك.

والفيلم من بطولة: فيصل العيسى، عبدالعزيز الفريحي، محمد الدوسري، سلمان المقيطيب، مهند الجميلي، فيصل المسيعيد، عبدالعزيز برناوي، نواف العبدالله، علياء محمد، مع عدد كبير من ضيوف الشرف، نذكر منهم محمد القس، مها منصور، محمد الحجي، مرزوق الغامدي، سعد المدهش، المطرب دحوم الطلاسي، والفيلم فكرة وتأليف أحمد الزهراني، وشاركه التأليف عبدالله الوليدي، وهو من إخراج الأميركي يول كاسي.

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، قد كشف مؤخراً عن مشاريع فنية جديدة، مُرتقب إطلاقها خلال العامين المقبلين، وبدعم من صندوق Big Time، وهيئة الترفيه، وذلك في ضوء الارتقاء بالإنتاج، والوصول به إلى العالمية، ومنها الجزء الثاني من فيلم "شباب البومب"، بعدما حقق الجزء الأول منه أرقاماً قياسية في دور العرض بالمملكة.

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