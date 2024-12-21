ياسمين عبد العزيز تفاجئ بسنت شوقي بفلتر مرعب.. وهكذا جاءت ردة فعلها!

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 ديسمبر 2024 08:49 مساءً - تواصل الفنانة ياسمين عبد العزيز تصوير مسلسلها "وتقابل حبيب"، الذي من المقرر أن تشارك به خلال الماراثون الرمضاني القادم 2025. وتحرص دائماً ياسمين على تصوير فيديوهات من كواليس العمل.
كما تشارك الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد غياب 6 سنوات عن السينما، رسمياً بفيلم "زوجة رجل مش مهم"، وذلك بعد عدد من المحاولات لعودتها على مدار السنوات الأخيرة؛ حيث تعاقدت منذ أشهر على بطولة فيلم جديد، تأليف خالد جلال، وإنتاج أحمد السبكي. وكان من المقرر بدء التصوير خلال الفترة المقبلة، ولكن تأخير خطوات التنفيذ، جعلها تدخل فيلمها مع أكرم حسني أولاً.
يشارك في بطولة الفيلم مع ياسمين عبد العزيز الفنان أكرم حسني. وتأليف شريف الليثي. وإخراج معتز التوني. وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي. وقد احتفلت ياسمين عبدالعزيز بأول يوم تصوير الفيلم بحضور صنّاعه، ونشرت صور تقطيع التورتة عبْر حسابها بموقع إنستغرام.
ياسمين عبد العزيز تمازح بسنت شوقيمازحت ياسمين عبدالعزيز بسنت شوقي من كواليس مسلسلهما "وتقابل حبيب"؛ حيث ظهرت ياسمين في الفيديو وهي تضع فلتر مرعباً على وجهها؛ لتفاجئ به بسنت شوقي، التي فوجئت بشكلها فور رؤيتها، وسط ضحكات الثنائي.
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مشاركات فنية لـ ياسمين عبد العزيزتواصل ياسمين عبد العزيز تصوير مسلسل "وتقابل حبيب" المنتظَر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، ويأتي من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وبطولة: ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو محمود ياسين، منة عرفة، حنان سليمان، بدرية طلبة، إيمان السيد، رشوان توفيق، وعدد آخر من الفنانين.
كما تشارك الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد غياب 6 سنوات عن السينما، رسمياً بفيلم "زوجة رجل مش مهم"، وذلك بعد عدد من المحاولات لعودتها على مدار السنوات الأخيرة؛ حيث تعاقدت منذ أشهر على بطولة فيلم جديد، تأليف خالد جلال، وإنتاج أحمد السبكي. وكان من المقرر بدء التصوير خلال الفترة المقبلة، ولكن تأخير خطوات التنفيذ، جعلها تدخل فيلمها مع أكرم حسني أولاً.
يشارك في بطولة الفيلم مع ياسمين عبد العزيز الفنان أكرم حسني. وتأليف شريف الليثي. وإخراج معتز التوني. وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي. وقد احتفلت ياسمين عبدالعزيز بأول يوم تصوير الفيلم بحضور صنّاعه، ونشرت صور تقطيع التورتة عبْر حسابها بموقع إنستغرام.
https://www.instagram.com/p/DDuQNXeAiXy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DDuQNXeAiXy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DDuQNXeAiXy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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