ياسمين عبد العزيز تفاجئ بسنت شوقي بفلتر مرعب.. وهكذا جاءت ردة فعلها!

ياسمين عبد العزيز تمازح بسنت شوقي

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 ديسمبر 2024 08:49 مساءً - تواصل الفنانةتصوير مسلسلها "وتقابل حبيب"، الذي من المقرر أن تشارك به خلال الماراثون الرمضاني القادم 2025. وتحرص دائماً ياسمين على تصوير فيديوهات من كواليس العمل.مازحت ياسمين عبدالعزيز بسنت شوقي من كواليس مسلسلهما "وتقابل حبيب"؛ حيث ظهرت ياسمين في الفيديو وهي تضع فلتر مرعباً على وجهها؛ لتفاجئ به، التي فوجئت بشكلها فور رؤيتها، وسط ضحكات الثنائي.

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مشاركات فنية لـ ياسمين عبد العزيز

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تواصلتصوير مسلسل "وتقابل حبيب" المنتظَر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، ويأتي من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وبطولة: ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو محمود ياسين، منة عرفة، حنان سليمان، بدرية طلبة، إيمان السيد، رشوان توفيق، وعدد آخر من الفنانين.كما تشارك الفنانةبعد غياب 6 سنوات عن السينما، رسمياً بفيلم "زوجة رجل مش مهم"، وذلك بعد عدد من المحاولات لعودتها على مدار السنوات الأخيرة؛ حيث تعاقدت منذ أشهر على بطولة فيلم جديد، تأليف خالد جلال، وإنتاج أحمد السبكي. وكان من المقرر بدء التصوير خلال الفترة المقبلة، ولكن تأخير خطوات التنفيذ، جعلها تدخل فيلمها مع أكرم حسني أولاً.يشارك في بطولة الفيلم معالفنان أكرم حسني. وتأليف شريف الليثي. وإخراج معتز التوني. وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي. وقد احتفلت ياسمين عبدالعزيز بأول يوم تصوير الفيلم بحضور صنّاعه، ونشرت صور تقطيع التورتة عبْر حسابها بموقع إنستغرام.



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