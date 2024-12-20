صلاح عبد الله ينشر وصيته: تذكروني بالخير

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 ديسمبر 2024 11:49 صباحاً - كشف الفنان صلاح عبد الله، عن وصيته، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “x”، بعد تعرضه لوعكة صحية طارئة في الأيام الأخيرة.

صلاح عبد الله المعروف بطريقته المميزة في كتابة الشعر الشعبي بالعامية المصرية، كتب وصيته بنفس الطريقة، قائلا: لما مت عملتوا إيه؟.. كان نفسي أشوفكم.. بس ما قدرتش أشوف.. لأني مت.. والكلام بيني وبينكو.. لما مت.. زعلتوا عليا قد إيه؟.. يوم يومين تلاته بالكتير.. مش بلومكم.. ده أنا عايزكو تعيشوا يومكم.. صدقوني يومين كتير.

صلاح عبد الله: لسه خايف من اللي جاي

وتابع: «تذكروني بكل خير، وحبذا لو كانت الذكرى بدموع أو شحتفة أو حشرجة أو نهنهة قصدي خلوا الحالة تبدو إنها حزن فاق كل الآفاق، في قلب من ألم الفراق موجوع واوعوا تنسوا، اذكروا محاسن موتاكم ولو مفيش ألفولي حبة محاسن واذكروها، واكتبوها على صوتي وشيروها، أو لما تيجي سيرتي اسكتوا اسكتوا وغيروا الموضوع، غيروا الموضوع لأني للأسف، لسه حي، لسه بهرب من اللي فات، لسه خايف من اللي جاي».

وعلق صلاح عبد الله على القصيدة قائلا: مِش عايزكوا تليكوا ولا تعلقوا/عايزكوا بس تسيفوها/ ولما ييجي اليوم المنظور/ آخر تلات سطور/ بعد الفاتحة إحذفوها "نثرية بالعامية من تخاريفي المعمية.

كان الفنان صلاح عبد الله كشف منذ ساعات عبر حسابه على الفيس بوك تعرضه لدور برد شديد، وكتب: نزلة برد شديدة بتشاور عقلها.. تنزل تغزو جسمي بكل تُقلها.. يا خلق حد صالح يناشدها يقولها إن عضم صاصا معادشي حِملها.

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