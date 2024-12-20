طرح الإعلان الدعائي الأول لفيلم Superman المنتظر طرحه الصيف القادم

تفاصيل وفريق عمل فيلم "Superman"

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 ديسمبر 2024 07:19 مساءً - تم طرح الإعلان الدعائي الأول للفيلم السينمائي الجديدوالذي يأتي من إخراجومن بطولة، وتدور أحداث الفيلم حول مغامرة جديدة لـ "سوبرمان" على شاشة السينما.وظهر بالإعلان الدعائي شخصية "كلارك كينت" والذي يعمل مراسلًا بإحدى الصحف ويُجسد شخصية "سوبرمان" ليبدأ في محاربة الجريمة على الأرض، ويكون بجانبه كلبه "كريبتو" في حياته اليومية.ويُشارك ببطولة الفيلم نيكولاس هولت مُجسدًا شخصية الشرير "ليكس لوثر"، وأيضًا سكايلر جيسوندو مُجسدًا شخصية "جيمي أولسن"، وأيضًا الفنانة ميلي ألكوك بشخصية "سوبر جيرل"، وإيزابيلا ميرسيد بتجسيدها لشخصية هاوك جيرل.وتدور أحداث فيلم Superman حول رؤية جديدة مليئة بالأمل والإثارة من خلال الشخصية الرئيسية للفيلم، والتي تركز على معنى أن تكون بطلًاوجاء ببيان صادر عن شركة الإنتاج بأن الفيلم هو أول فيلم طويل من إنتاج استوديوهات DC، سيتم طرحه في دور العرض حول العالم الصيف القادم ويُقدم المخرج جيمس غان شخصية البطل الخارق الأصلي في عالم DC الجديد، بمزيج فريد من الأكشن الملحمي والكوميديا والعاطفة، ليقدم سوبرمان يتحلى بالرحمة وإيمان فطري بخير البشرية.يُذكر أن أخر أفلام المُخرج جيمس غان كانت فيلم " Guardians of the Galaxy Vol. 3" والذي تم إصدار العام الماضي، والذي أدارت أحداثه في إطار من المغامرة و"الأكشن"، حينما يعود حُراس المجرة في مغامرة أخيرة ختامية، حيث يتعرض "روكيت" لإصابة بالغة تُطلق العنان لماضيه المُظلم، ويُقرر مكافحة حراس المجرة الزمن لإنقاذه.

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