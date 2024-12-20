إيهاب توفيق: لم أحلم أن أكون مطربًا وعشت تجربة أغنيتي تترجى فيا  

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 ديسمبر 2024 07:19 مساءً - تحدث الفنان إيهاب توفيق عن بداية مسيرته الفنية، مؤكدًا أنه لم يحلم يومًا أن يكون مطربًا، كما كشف مفاجأة عن أغنيته الشهيرة "تترجى فيا". إيهاب توفيق: لم أحلم أن أكون مطربًا حل الفنان إيهاب توفيق ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "ON E"، وخلال الحلقة كشف عن العديد من تفاصيل مسيرته الفنية، وعن بداياته، حيث قال: "في البداية كان كل تفكيري وحبي للموسيقى فقط، ودخلت كلية التربية الموسيقية في الزمالك، وكان كل هدفي أصبح معيدًا في الكلية، أما الغناء فجاء في مرحلة متأخرة من تفكيري".

وأكمل إيهاب: "رغم أني كنت بغني بشكل جيد جدًا، وكنت من الأوائل في جميع أنواع الغناء الشرقي والغربي والموسيقى والعزف على العود؛ كانوا يطلقون عليا "دحيح"، لكن لم أفكر إطلاقا في أن أصبح مطربًا".

وتابع : "كنت بسجل كل الأغاني التي في المنهج الخاص بالعام بأكمله وكل الكلية تحفظ منها، وكان هناك حفلة نهاية العام الدراسي، وطلبت مني رئيسة قسم الأغاني الشرقية حفظ أغنية لسيد درويش تسمى "ياناس أنا مت في حبه" لأغنيها في حفل نهاية العام الدراسي، والذي كان بداية تطور تفكيري تجاه الغناء".

مؤكدًا أنه بعد تقديم أغنية سيد درويش وقَّع عقد احتكار لمدة 7 سنوات مع شركة إنتاج، وعمل أول أغنية فيما بعد، وكانت "بحبك يا أسمراني"، وحدثت انطلاقته الفنية بعد ذلك.

إيهاب توفيق يكشف مفاجأة عن أغنية "تترجى فيا" وخلال الحلقة تحدث الفنانة إيهاب توفيق، عن كواليس أغنية "تترجى فيا"، وكشف أنه عاش نفس تجربة الأغنية وأن الأغنية قصة واقعية من حياته، حيث قال : "كنت أعيش قصة حب وانتهت نهاية "بايخة"، وكانت تضم الكثير من المشاكل، ولم أكن أفكر أن تحدث كل هذه التطورات السيئة بالعلاقة، والأغنية في وقتها كانت موجهة".

وأكمل إيهاب توفيق : "والأغنية جسدت ما حصل بالحرف، حيث أنها عادت مرة أخرى ولكني كنت أخذت قراري ولم أعد أريد هذا الحب مرة أخرى، والأغنية فعلًا قصة حقيقية، من بعد الشهرة".



يمكنكم متابعة لماذا أغضبت أغنية ايهاب توفيق الجديدة الأستاذ البعض من الجمهور؟

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