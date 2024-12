سارة جيسيكا باركر تكشف عن تفاصيل الموسم الثالث من And Just Like That

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:26 مساءً - حلَّت سارة جيسيكا باركر ضيفةً على مهرجان البحر الأحمر السينمائي من خلال جلسة حوارية التقت فيها الجمهور، تحدثت فيها عن مسيرتها الفنية، أبرز أعمالها الفنية، بالإضافة لتعيينها مؤخراً في لجنة تحكيم جائزة الأدب البريطانية المرموقة، جائزة بوكر.

مسيرة فنية بدأت في الثامنة من العمر

في الجلسة الحوارية المقامة ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، والتي أدارتها الفنانة فاطمة البنوي، تحدثت باركر عن مسيرتها المهنية في التمثيل، والتي بدأت عندما كانت تبلغ من العمر 8 سنوات فقط، وكيف خاضت مجال إنتاج الأفلام والتليفزيون، وريادة الأعمال في مجالات نشر الكتب والأزياء والعطور.

وفي حديثها عن الموسم الثالث من مسلسل And Just Like That المقرر عرضه لأول مرة العام المقبل، قالت باركر: "إن تصويره استغرق سبعة أشهر مع ساعات طويلة مجنونة". وقالت: "إنه يبدو كبيراً حقاً وقوياً ومثيراً. هناك العديد من القصص المثيرة للاهتمام مع شخصيات إضافية تجد منزلاً حقيقياً. هناك نموّ مع وجوه جديدة. كاري لديها قصة رائعة. تأخذ القصة بعض التقلبات الكبيرة، ونقوم بطيّ بعض الأفكار الكبيرة في تلك التقلبات الكبيرة. لقد عادت بعض الشخصيات الذكورية، وهناك بعض الرجال الجدد".

تعيين سارة جيسيكا باركر في لجنة تحكيم جائزة بوكر

وأما فيما يتعلق بتعيينها مؤخراً في لجنة تحكيم جائزة بوكر (جائزة أدبية مرموقة تُمنح كل عام لأفضل عمل فردي من الخيال المستدام المكتوب باللغة الإنجليزية) المكوّنة من خمسة أعضاء، أوضحت باركر كيف بدأ حبها للكتب مع والدتها، التي حرَصت على أن يغادر أطفالها الثمانية المنزل دائماً ومعهم كتاب؛ حيث قالت: "الكتب هي بوابة التعاطف والرحمة، إلى عوالم أخرى، وأشخاص آخرين، وأماكن بعيدة، وحوارات وثقافات وقصص مختلفة تبدو صغيرة، لكنها ذات تأثير كبير".

وأعربت باركر عن سعادتها بتعيينها في لجنة تحكيم جائزة بوكر؛ قائلة: "شرف العمر، لا أصدّق ذلك. عليّ قراءة 170 كتاباً خلال الأشهر السبعة المقبلة- لا أستطيع الانتظار!".

أبطال الموسم الثالث من And Just Like That

وفقاً لموقع Variety، ستعود كاري التي تلعب دورها سارة جيسيكا باركر، ميراندا التي تلعب دورها سينثيا نيكسون، شارلوت التي تلعب دورها كريستين ديفيس، وأيدان شو الذي يلعب دوره جون كوربيت في الموسم الثالث. كما أضاف المسلسل مؤخراً مهكاد بروكس، جوناثان كيك، ولوغان مارشال غرين في أدوار متكررة في العرض. كما تمت إضافة سيباستيانو بيجازي، الذي يلعب دور جوزيبي، حبيب أنتوني الجديد (ماريو كانتوني)، دولي ويلز، التي تلعب دور حبيبة نيكسون الجديدة ميراندا، جوي، إلى نجوم المسلسل الدائمين.

سيُكمل طاقم الموسم الثالث: ساريتا شودري، نيكول آري باركر، ديفيد إيغنبرغ، إيفان هاندلر، كريستوفر جاكسون، نيل كانينغهام، كاثي آنغ وأليكسا سوينتون، بينما لن تعود سارة راميريز للموسم الثالث بدور تشي دياز، ولن تعود أيضاً كارين بيتمان، التي لعبت دور نيا والاس في الموسمين الأولين.

